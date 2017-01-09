FA готова помочь футболистам-геям совершить коллективный каминг-аут

Грег Кларк Президент FA Грег Кларк сообщил, что его организация ведет переговоры с несколькими футболистами гомосексуальной ориентации о коллективном каминг-ауте.

Слухи о том, что Ассоциация общается с футболистами-геями, ходят уже давно. Как признается Кларк, этот процесс действительно идет, и в обозримом будущем представители сексуального меньшинства могут раскрыть себя все вместе.

"Если много профессиональных спортсменов топ-уровня желают совершить каминг-аут, то почему бы не синхронизировать это? Так, чтобы никому не пришлось делать это в одиночку".

"Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA могли бы делать это на старте сезона. На старте сезона публика счастлива, солнце сияет".

"Недавно меня спрашивали, готов ли футбол к каминг-ауту профессионального игрока топ-уровня, и я сказал, что не уверен насчет этого".

"Мы провели исследование, согласно которому люди обещают поддержать геев в своей команде. Но я беспокоюсь насчет того, что они могу сказать в адрес геев из других команд — сказать, но не сделать. Поэтому мы должны хорошо подготовиться".

"Гей-сообщество спрашивает меня: "Как можно будет обеспечить правильный уровень поддержки людям, которые хотят быть открытыми насчет своей сексуальной ориентации?"

"За последние четыре недели я встретился с 15 геями из мира спорта, включая футболистов, чтобы узнать их мнение. Очень сложно найти представителя среди геев в футболе топ-уровня, потому что некоторые из них довольны своей ориентацией и не хотят никому о ней говорить".

"Я не хочу в приказном порядке говорить: "Ты должен признаться". Это неправильно. Люди осторожны", — сообщил Кларк The Times.


Метки FA, Кларк

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. ugunner4 09.01.2017 16:40 # ugunner4
    наконец-то гпенсы выйдут из тени

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  2. mixmaster 09.01.2017 16:35 # mixmaster
    писали жи что кахилл пенсоглиномес

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  3. chev11 09.01.2017 16:30 # chev11
    Ну мы все знаем, какой клуб признается в полном составе. Интересно, как остатки гетеросексуальных фанатов арсенала переживут такую новость.

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  4. dautov 09.01.2017 16:29 # dautov
    Бляяяяя, нафиг трезвонить о том что ты гей? Гей так и пусть будет геем тихо и никого не задевая, представить страшно ты играешь в футбол а твой напарник гей&#128566;&#128566;&#128566;

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  5. french 09.01.2017 16:25 # french
    Да окажется это какой-то нигра из дубля "Бромича", кому нужна его ориентация-то...

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  6. arsenalekc 09.01.2017 16:23 # arsenalekc
    Кое-кто катит на Арс, молясь при этом, чтобы так и было. Но подумайте, хорошенько подумайте, прежде чем кукарекать. А что если игрок вашей команды? А?!
    А конкретно геев. Мне фиолетово, какой ориентации любой футболёр моей любимой команды. Меня интересует футбол, в который он играет, а не личная жизнь.

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  7. gunars 09.01.2017 16:21 # gunars
    С детства за "голубых": Геи и лесбиянки будут болеть за "Челси" организованно
    Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/sport/23-02-2016/1293114-gays-0/

    Далеко не надо ходить, вот они.
    Не за что, Грег Кларк!

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  8. karnivool 09.01.2017 16:19 # karnivool
    да походу этот чиновник гомодрил еще тот, и всех подначивает. Вот же ларго-винч обрадуется прочитав эту новость....

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  9. karnivool 09.01.2017 16:17 # karnivool
    Не удивлюсь если там будут фигурировать имена: венгера, кутини, кейна, харта. Ну а если руней и жирард, яя туре ?

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  10. chelsea88 09.01.2017 16:05 # chelsea88
    Арсенал (Лондон)

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  11. van-der-slav 09.01.2017 16:05 # van-der-slav
    Нафига? Не понимаю. Ну гей ты и что. Зачем кукарекать всему миру об этом? Сами ноют что в их личную жизнь лезут журналюги а тут с радостью расскажут что пацанаов любят. Ну че за идиотизм

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  12. dnb 09.01.2017 16:02 # dnb
    Так пусть арсенал коллективно выступят и все делов то

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  13. ganinilyha 09.01.2017 16:01 # ganinilyha
    На фотке седой Майкрофт Холмс

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