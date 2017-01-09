FA готова помочь футболистам-геям совершить коллективный каминг-аут
Президент FA Грег Кларк сообщил, что его организация ведет переговоры с несколькими футболистами гомосексуальной ориентации о коллективном каминг-ауте.
Слухи о том, что Ассоциация общается с футболистами-геями, ходят уже давно. Как признается Кларк, этот процесс действительно идет, и в обозримом будущем представители сексуального меньшинства могут раскрыть себя все вместе.
"Если много профессиональных спортсменов топ-уровня желают совершить каминг-аут, то почему бы не синхронизировать это? Так, чтобы никому не пришлось делать это в одиночку".
"Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA могли бы делать это на старте сезона. На старте сезона публика счастлива, солнце сияет".
"Недавно меня спрашивали, готов ли футбол к каминг-ауту профессионального игрока топ-уровня, и я сказал, что не уверен насчет этого".
"Мы провели исследование, согласно которому люди обещают поддержать геев в своей команде. Но я беспокоюсь насчет того, что они могу сказать в адрес геев из других команд — сказать, но не сделать. Поэтому мы должны хорошо подготовиться".
"Гей-сообщество спрашивает меня: "Как можно будет обеспечить правильный уровень поддержки людям, которые хотят быть открытыми насчет своей сексуальной ориентации?"
"За последние четыре недели я встретился с 15 геями из мира спорта, включая футболистов, чтобы узнать их мнение. Очень сложно найти представителя среди геев в футболе топ-уровня, потому что некоторые из них довольны своей ориентацией и не хотят никому о ней говорить".
"Я не хочу в приказном порядке говорить: "Ты должен признаться". Это неправильно. Люди осторожны", — сообщил Кларк The Times.
09.01.2017 16:00
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Последние комментарии:
наконец-то гпенсы выйдут из тени
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писали жи что кахилл пенсоглиномес
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Ну мы все знаем, какой клуб признается в полном составе. Интересно, как остатки гетеросексуальных фанатов арсенала переживут такую новость.
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Бляяяяя, нафиг трезвонить о том что ты гей? Гей так и пусть будет геем тихо и никого не задевая, представить страшно ты играешь в футбол а твой напарник гей😶😶😶
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Да окажется это какой-то нигра из дубля "Бромича", кому нужна его ориентация-то...
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Кое-кто катит на Арс, молясь при этом, чтобы так и было. Но подумайте, хорошенько подумайте, прежде чем кукарекать. А что если игрок вашей команды? А?!
А конкретно геев. Мне фиолетово, какой ориентации любой футболёр моей любимой команды. Меня интересует футбол, в который он играет, а не личная жизнь.
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С детства за "голубых": Геи и лесбиянки будут болеть за "Челси" организованно
Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/sport/23-02-2016/1293114-gays-0/
Далеко не надо ходить, вот они.
Не за что, Грег Кларк!
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да походу этот чиновник гомодрил еще тот, и всех подначивает. Вот же ларго-винч обрадуется прочитав эту новость....
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Не удивлюсь если там будут фигурировать имена: венгера, кутини, кейна, харта. Ну а если руней и жирард, яя туре ?
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Арсенал (Лондон)
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Нафига? Не понимаю. Ну гей ты и что. Зачем кукарекать всему миру об этом? Сами ноют что в их личную жизнь лезут журналюги а тут с радостью расскажут что пацанаов любят. Ну че за идиотизм
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Так пусть арсенал коллективно выступят и все делов то
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На фотке седой Майкрофт Холмс
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