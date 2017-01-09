FA готова помочь футболистам-геям совершить коллективный каминг-аут

Президент FA Грег Кларк сообщил, что его организация ведет переговоры с несколькими футболистами гомосексуальной ориентации о коллективном каминг-ауте.

Слухи о том, что Ассоциация общается с футболистами-геями, ходят уже давно. Как признается Кларк, этот процесс действительно идет, и в обозримом будущем представители сексуального меньшинства могут раскрыть себя все вместе.



"Если много профессиональных спортсменов топ-уровня желают совершить каминг-аут, то почему бы не синхронизировать это? Так, чтобы никому не пришлось делать это в одиночку".



"Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA могли бы делать это на старте сезона. На старте сезона публика счастлива, солнце сияет".



"Недавно меня спрашивали, готов ли футбол к каминг-ауту профессионального игрока топ-уровня, и я сказал, что не уверен насчет этого".



"Мы провели исследование, согласно которому люди обещают поддержать геев в своей команде. Но я беспокоюсь насчет того, что они могу сказать в адрес геев из других команд — сказать, но не сделать. Поэтому мы должны хорошо подготовиться".



"Гей-сообщество спрашивает меня: "Как можно будет обеспечить правильный уровень поддержки людям, которые хотят быть открытыми насчет своей сексуальной ориентации?"



"За последние четыре недели я встретился с 15 геями из мира спорта, включая футболистов, чтобы узнать их мнение. Очень сложно найти представителя среди геев в футболе топ-уровня, потому что некоторые из них довольны своей ориентацией и не хотят никому о ней говорить".



"Я не хочу в приказном порядке говорить: "Ты должен признаться". Это неправильно. Люди осторожны", — сообщил Кларк The Times.