Умар Ниассе отправится в "Халл"

Опальный нападающий "Эвертона" Умар Ниассе приблизился к расставанию с мерсисайдским клубом, договорившись о переходе в аренду в "Халл".

Напомним, Ниассе присоединился к "ирискам" лишь год назад по сделке стоимостью 13.5 миллионов фунтов. С тех пор Умар отметился лишь двумя выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, ни разу не отличившись.



Заступивший на тренерский мостик прошлым летом Рональд Куман сразу же указал Ниассе на выход, однако Умар так и не смог подыскать себе клуб, несмотря на интерес из России и Турции.



В этом сезоне 26-летний Ниассе получает практику исключительно в резервной команде, но возобновившееся трансферное окно дает ему новую возможность покинуть "Эвертон". На сей раз Умар постарается ей воспользоваться.



Как стало известно Sky Sports, вторую половину этого сезона Ниассе проведет в аренду у "тигров", которые также получат опцию последующего выкупа игрока. Соответствующая договоренность уже достигнута, но пока не подтверждена официально.