"Барселона" исключает продажу Ракитича в "Сити"

Иван Ракитич Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике опроверг информацию о грядущем переходе полузащитника Ивана Ракитича в "Манчестер Сити".

Накануне хорватское издание Jutarnji List поделилось эксклюзивом, согласно которому "Барселона" согласилась продать 28-летнего Ракитича, а сам игрок откликнулся на предложение рулевого "Сити" Пепа Гвардиолы.

Косвенным подтверждением этому стало отсутствие Ивана в составе каталонцев на воскресный матч против "Вильярреала". Ракитича не оказалось даже на скамейке запасных сине-гранатовых, которые завершили матч вничью 1:1.

Однако сразу после окончания игры Энрике развеял эти домыслы. По словам тренера, между слухами относительно будущего Ракитича и его непопаданием в состав нет никакой связи.

"Отсутствие Ракитича не имеет ничего общего с этой историей. Независимо от того, кто распространил эту информацию - испанские или хорватские СМИ - они не заслуживают даже четверти вашего доверия", - приводит слова Энрике Goal.



Метки Барселона, Манчестер Сити, Ракитич

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2017 14:00

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  1. suarezov 09.01.2017 14:59 # suarezov
    в ЛФК его

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  2. faramir 09.01.2017 14:14 # faramir
    Через недельку перейдет

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  3. karnivool 09.01.2017 14:01 # karnivool
    не заслуживают четверти? мягко намекнул что в арсеанал точно не пойдет)

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