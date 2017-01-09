"Барселона" исключает продажу Ракитича в "Сити"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике опроверг информацию о грядущем переходе полузащитника Ивана Ракитича в "Манчестер Сити".

Накануне хорватское издание Jutarnji List поделилось эксклюзивом, согласно которому "Барселона" согласилась продать 28-летнего Ракитича, а сам игрок откликнулся на предложение рулевого "Сити" Пепа Гвардиолы.



Косвенным подтверждением этому стало отсутствие Ивана в составе каталонцев на воскресный матч против "Вильярреала". Ракитича не оказалось даже на скамейке запасных сине-гранатовых, которые завершили матч вничью 1:1.



Однако сразу после окончания игры Энрике развеял эти домыслы. По словам тренера, между слухами относительно будущего Ракитича и его непопаданием в состав нет никакой связи.



"Отсутствие Ракитича не имеет ничего общего с этой историей. Независимо от того, кто распространил эту информацию - испанские или хорватские СМИ - они не заслуживают даже четверти вашего доверия", - приводит слова Энрике Goal.