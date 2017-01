Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" возобновит интерес к Эмерику Лапорту. "Вест Бромвич" сделал рекордное предложение по Вильяму Карвалью. Хозяин "Арсенала" занялся виноделием. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

В конце сезона "Манчестер Сити" возобновит интерес к защитнику "Атлетика" Эмерику Лапорту. (Daily Mirror)



Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич ведет переговоры с "Сити". (Jutarnji List)



"Сити" сражается с "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за опорного полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко. (Daily Record)



"Арсенал" не делал предложения по нападающему "Торино" Андреа Белотти. (Evening Standard)



"Атлетико" может приобрести нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в случае расставания с Антуаном Гризманном. (Don Balon)



"Спортинг" отклонил предложение "Вест Бромвича" в 26 миллионов фунтов о покупке полузащитника Вильяма Карвалью. (Record)



"Ювентус" намерен приобрести защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана в конце сезона. (Goal)



Также "Ювентусу" нужны Бранислав Иванович из "Челси" и Гаэль Клиши из "Сити", которые летом станут свободными агентами. (Calcio Mercato)



"Юнайтед" сообщил "Эвертону", что хочет получить более 20 млн. фунтов за полузащитника Моргана Шнайдерлена. (Daily Mail)



"Саутгемптон" видит в защитнике "Ливерпуля" Мамаду Сако замену для своего капитана Жозе Фонте. (Daily Mirror)



Китайские клубы заинтересовались полузащитником "Тоттенхэма" Деле Алли. (ESPN)



Алли, а также Россу Баркли, Харри Кейну и Даниэлю Старриджу предложена зарплата в 800 тыс. фунтов в неделю в Китае. (Daily Mail)



"Барселона" готова составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за Алли. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" отказался от планов по покупке вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи в январе. (The Guardian)



Вингер "Галатасарая" Брума привлек интерес "Тоттенхэма". (The Sun)



"Марсель" готов сделать предложение защитнику "Арсенала" Матье Дебюши. (L'Equipe)



"Вест Бромвич" и "Астон Вилла" заинтересованы в полузащитнике "Эвертона" Джеймсе Маккарти. (Daily Mail)



"Эвертон" хочет приобрести в конце сезона полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Сити". (Daily Mirror)



"Уотфорд" сделал запрос насчет полузащитника "Эвертона" Тома Клеверли. (Daily Mail)



Несколько китайских клубов претендуют на нападающего "Уотфорда" Троя Дини. (ESPN)



Нападающему "Стоука" Вильфриду Бони предложили зарплату в 210 тыс. фунтов в неделю "чистыми" в Китае. (Daily Star)



Новый тренер "Суонси" Пол Клемент готов задействовать свои связи в Мюнхене, чтобы арендовать защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера. (Wales Online)



Защитник "Суонси" Федерико Фернадес заинтересовал "Реал Бетис". (Wales Online)



"Лестер" сделает улучшенное предложение насчет защитника "Сассуоло" и сборной Италии Франческо Ачерби. (Gazzetta dello Sport)



"Вест Бромвич" и "Сандерленд" также заинтересованы в Ачерби. (GazzaMercato)



"Мидлсбро" попытается переманить нападающего "Стоука" Бояна Кркича. (Sky Sports)



Другое



"Барселона" видит в Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" потенциальную замену для Луиса Энрике на посту главного тренера. (Daily Star)



Среди игроков "Уотфорда" зреет недовольство методами главного тренера Вальтера Маццарри. (Daily Express)



Бывший президент "Валенсии" назвал Гари Невилла худшим тренером, которого он когда-либо видел в своей жизни. (The Sun)



Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель был признан Футболистом Года на родине в Дании. (Squawka)



Рефери Марк Клаттенбург может не попасть на Чемпионат Мира 2018 года в России, если уедет работать в Китай. (Daily Mirror)



Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке потратил 85 млн. фунтов на покупку элитной винодельческой фермы во Франции. (Evening Standard)



Нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович подарил жене на Рождество свою фотографию, где он празднует гол. (The Sun)



Чтобы отпраздновать свое 30-летие, защитник "Лестера" Данни Симпсон на одни сутки полностью выкупил отель в Манчестере из 60 номеров. Стоимость одного номера в этом отеле составляет от 185 до 1000 фунтов за ночь. (Manchester Evening News)



У нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна родилась дочка. (Daily Mail)