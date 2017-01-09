Моуриньо рассказал, как Руни сможет продлить свою карьеру в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поддержал своего капитана Уэйна Руни и выразил уверенность, что тот сможет продлить свою карьеру в клубе при должной мотивации.

В минувший уикенд Руни забил свой 249-й гол за клуб с "Олд Траффорд", тем самым повторив рекордное достижение Бобби Чарльтона, установленное еще 43 года назад. Однако это один из немногих ярких моментов в весьма посредственном для Уэйна сезона.



За 13 лет в "Юнайтед" Уэйн еще никогда не играл так мало — против "Рединга" в субботу он лишь в седьмой раз в этом сезоне провел на поле все 90 минут. 31-летний Руни перестал попадать в стартовый состав "красных дьяволов" на матчи Премьер-Лиги, и многие фанаты уверены, что отъезд экс-нападающего "Эвертона" из Манчестера не за горами.



Однако Моуриньо решил обнадежить своего подопечного. Португальский тренер считает, что при правильном образе жизни и особенно при правильном настрое Уэйн сможет играть в футбол на высшем уровне еще долго.



"Как долго он сможет оставаться на высшем уровне? Я не знаю, это зависит от него, особенно от его мозгов, от его желания. Думаю, все определяет желание, это важнее, чем что-либо еще. Поэтому при сохранении мотивации, он сможет продолжать играть".



"Когда они хорошо заботятся о себе, когда им помогают их жены, когда они хорошо тренируются, когда тренер и штаб достаточно умны, чтобы понять разницу между организмом юноши и организмом того, кому за 30 — при сочетании этих факторов можно отсрочить конец своих карьер. Именно поэтому Майкл (Кэррик), Златан (Ибрагимович) и Уэйн по-прежнему приносят нам пользу".



"Я даже не знаю, когда истекает его контракт. Я не переживаю насчет контрактов моих игроков. Этот вопрос я оставляю для Эда (Вудворда, исполнительного директора)".



"Руни всегда производит на меня хорошее впечатление — он хороший профессионал и командный игрок. Я вижу, что он всегда жертвует собой ради команды".



"Когда я тренировал в Мадриде "Реал", он играл против меня. Он играл практически левого защитника. Я всегда видел, что он жертвует собой ради команды, и при мне он остался таким же".



"И когда он на лавке, и когда выходит. Когда играет, когда не играет. Он всегда позитивно влияет на коллектив, он хороший капитан, поэтому я очень им доволен", — добавил Моуриньо.