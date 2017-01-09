Венгер: "Уэлбек пребывал в глубоком отчаянии"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Данни Уэлбек был в глубоком отчаянии во время своего многомесячного восстановления после серьезной травмы колена.

Уэлбек очень мощно провел сезон 2014/15, свой дебютный на "Эмирейтс", сыграв 38 матчей за клуб и еще шесть за сборную Англии. Однако в концовке того сезона Данни повредил левое колено, перенеся операцию только в сентябре.



В феврале 2016 Уэлбек вернулся на футбольное поле и сыграл важную роль в завоевании "канонирами" второго места в Премьер-Лиге, но в мае травмировал уже свое правое колено. Вторая операция заставила Данни пропустить Евро-2016, а также половину этой кампании.



В минувшую субботу 26-летний Уэлбек, наконец, оформил свое возвращение в строй, сыграв несколько заключительных минут матча Кубка Англии против "Престона". После победы 1:2 над представителем Чемпионшипа Венгер рассказал, в каком ужасном состоянии духа Данни находился в процессе своего восстановления.



"Футбольный клуб — это место, где люди конкурируют друг с другом, поэтому морально очень сложно находиться здесь, когда ты не можешь конкурировать и играть".



"Я несколько раз отсылал его из клуба, потому что пребывание здесь может деморализовать тяжело травмированного игрока. В конце концов, когда подобное происходит с тобой, ты самостоятельно должен разбираться в ситуации, но, конечно, мы разговаривали с ним и пытались поддержать его".



"Думаю, он пребывал в глубоком отчаянии, потому что эта травма подействовала на него абсолютно чудовищно".



"Когда ты в таком возрасте, требуется терпение. Пропустив старт сезона, вдобавок он был вынужден пропустить Чемпионат Европы — это было ужасно. Но он упорно трудился, и случившееся с ним определенно сделало его сильнее".



"Он должен был преодолеть это, и то был очень сложный момент для него. Думаю, он очень страдал, но я надеюсь — и стучу по дереву — что теперь его карьере больше ничто не помешает", — цитирует Венгера Sky Sports.