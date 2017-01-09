"Вест Хэм" продает Стефана Фегули
Спустя всего полгода после приобретения вингера Стефана Фегули "Вест Хэм" готов продать алжирца в "Рому".
Напомним, что прошлым летом 27-летний Фегули покинул "Валенсию" на правах свободного агента, после чего откликнулся на предложение "молотобойцев". С лондонским клубом Стефан заключил контракт до лета 2019 года.
Однако пребывание вингера в Лондоне совершенно не задалось: Фегули провел всего один матч за "Вест Хэм" в стартовом составе и записал на свой счет только один результативный пас.
Как сообщает Sky Sports, теперь "молотобойцы" готовы избавиться от Стефана, отправив его на правах аренды в "Рому". После окончания сезона итальянский клуб собирается выкупить трансфер игрока.
"Фокус нашего внимания действительно смещается в сторону Фегули. От вас, журналистов, все равно ничего не утаишь, поэтому да, Стефан переходит к нам на замену Хуану Итурбе", - рассказал рулевой "Ромы" Лучано Спаллетти.
09.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
он же Софиен,а не стефан,мамбет опять хуйню запостил
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мю загубил очередной талант...
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шанса не дали ниxpeна, теперь продают.
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