"Вест Хэм" продает Стефана Фегули

Спустя всего полгода после приобретения вингера Стефана Фегули "Вест Хэм" готов продать алжирца в "Рому".

Напомним, что прошлым летом 27-летний Фегули покинул "Валенсию" на правах свободного агента, после чего откликнулся на предложение "молотобойцев". С лондонским клубом Стефан заключил контракт до лета 2019 года.



Однако пребывание вингера в Лондоне совершенно не задалось: Фегули провел всего один матч за "Вест Хэм" в стартовом составе и записал на свой счет только один результативный пас.



Как сообщает Sky Sports, теперь "молотобойцы" готовы избавиться от Стефана, отправив его на правах аренды в "Рому". После окончания сезона итальянский клуб собирается выкупить трансфер игрока.



"Фокус нашего внимания действительно смещается в сторону Фегули. От вас, журналистов, все равно ничего не утаишь, поэтому да, Стефан переходит к нам на замену Хуану Итурбе", - рассказал рулевой "Ромы" Лучано Спаллетти.