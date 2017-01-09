Конте вернул Аке из-за его универсальности

Наставник "Челси" Антонио Конте объяснил, что отозвал Натана Аке из аренды в "Борнмуте" из-за универсальности голландца, которая должна пригодиться "синим" во второй половине сезона.

Накануне лидеры Премьер-Лиги официально подтвердили, что воспользовались своим правом по досрочному прекращению годичного арендного соглашения с "вишенками" насчет Аке. После победы 4:1 над "Питерборо" Конте раскрыл свои планы насчет 21-летнего голландца.



"Я отозвал Аке, потому что, думаю, он демонстрирует свою готовность быть в нашей команде. "Челси" его дом. Весь прошлый сезон он регулярно играл за "Уотфорд". В этом сезоне он играл за "Борнмут". Он показывает, что заслуживает места в такой отличной команде, как "Челси".



"Челси его дом, и я рад его возвращению. Аке дает нам ряд важных опций, потому что мы играем с тремя центральными защитниками. Он может сыграть слева, он может сыграть в центре. Также на тренировках мне будет важно посмотреть, сможет ли он сыграть на фланге".



"Мы с клубом захотели отозвать Аке, потому что он дает мне хорошие возможности, хорошие решения", — цитирует Конте Daily Mirror.