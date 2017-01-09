Моуриньо верит, что Рэшфорд сможет превзойти Руни и Чарльтона
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо верит, что нападающий Маркус Рэшфорд имеет шансы однажды превзойти рекорд Бобби Чарльтона и Уэйна Руни по количеству голов за клуб.
В минувший уикенд в рамках Кубка Англии против "Рединга" 31-летний Руни забил свой 249-й гол за "красных дьяволов", догнав по этому показателю великого сэра Бобби.
Моуриньо считает, что в современную эру кому-либо будет сложно приблизиться к этому достижению, но верит, что у 19-летнего Рэшфорда, огорчившего "Рединг" дважды, шансы выше, чем у других.
"Я особо не знаю, кто на какой отметке остановился, но думаю, что игроки, которые близки к рекорду, уже покинули "Юнайтед". Поэтому я вижу эту задачу по-настоящему сложной, особенно в современном футболе. Но кто знает?"
"Маркусу 19. Если он будет играть за "Манчестер Юнайтед" до конца своей карьеры, возможно, Маркус сможет побить рекорд, однако Руни забил много голов", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
09.01.2017 08:00
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помнится мне, скум безмозглый анусаю тоже большое буду пророчили. В итого сдулся как шарик, и катается xep знает где, и xep знает как. В итоге и этот нигер сдуется, и забудут все про него. А скум будут на другое днище фапать.
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Опять этот уринотерапевт балаболить начал
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Будущая легенда. На двоих с Марсиалем будут все золотые мячи делить.
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