FA не против, чтобы большие клубы играли в Кубке Англии дублем

Исполнительный директор FA Мартин Гленн заявил, что его организация не имеет никаких претензий к большим клубам, решившим выставить ослабленные составы на матчи Кубка Англии.

В этот уикенд клубы Премьер-Лиги взяли старт в Кубке Англии, и внимательные болельщики могли заметить, что многие представители элитного дивизиона решили пренебречь этим турниром.



Например, "Ливерпуль" на матч против "Плимута" вышел самым молодым стартовым составом в истории (средний возраст — 21 год и 296 дней), а "Борнмут", решив сыграть дублем, с треском уступил "Миллуоллу".



И если правила Премьер-Лиги прямо обязывают все клубы играть сильнейшим составом в каждом матче, то в случае с Кубком Англии Ассоциация готова закрывать глаза на такие вещи.



"Думаю, "Борнмут" играл ослабленным составом. Возможно, у Эдди Хау были свои причины на это. Меня это не огорчает. Клубы Премьер-Лиги осознают ценность Кубка Англии".



"Люди хотят, чтобы их клубы были успешны в Кубке, но позитивная сторона для всех этих больших клубов заключается в том, что у них глубокие составы. Тебе хочется давать своим игрокам практику, и это по-настоящему важно".



"Ротация — это хорошая вещь. Когда ты даешь молодым игрокам возможность получить настоящий игровой опыт, то это не так плохо", — сообщил Гленн BBC Radio 5Live.