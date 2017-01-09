Пол Клемент. В поисках давления

Новым менеджером "Суонси" стал Пол Клемент — специалист, известный по работе в тандеме с Карло Анчелотти, но обладающим амбициями самостоятельной карьеры в Премьер-Лиге. Задача перед ним стоит сложная, но Пол нуждается в этом новом вызове, который он получит в Южном Уэльсе.

Когда Алана Кертиса, традиционно выполнявшего работу "временщика" в "Суонси" спросили, что он думает по поводу назначения Пола Клемента новым рулевым, ветеран тренерского цеха ответил: "У него была комфортная и престижная работа в "Баварии", но ему нужен был вызов. Я сказал ему, что если бы был на его месте — остался бы в Германии". С приходом Клемента ветерана перевели на должность менеджера, отслеживающего прогресс игроков, отданных в аренду, и Пол стал первым за долгое время наставником "Суонси", отказавшимся включать Кертиса в свой штаб — он предпочитает работать только со своими людьми.



Работая бок о бок с Карло Анчелотти в "Баварии", Клемент мог бы наслаждаться видом с вершины турнирной таблицы в Бундеслиге во время зимнего перерыва и готовить команду к матчам плей-офф Лиги Чемпионов с "Арсеналом". Но для него более привлекательной оказалась работа в "Суонси", где необходимо трудиться не покладая рук, чтобы спасти "лебедей" от вылета в Чемпионшип.



Клемент чувствовал себя комфортно в роли помощника Анчелотти в "Челси", "Баварии", ПСЖ и "Реале", но это не совсем то, что ему нужно: "Я никогда не довольствовался тем, что у меня было. Я хочу чувствовать давление, потому что худшее, что может произойти с тренером — отсутствие давления. Это хорошо, когда есть давление — оно заставляет вас чувствовать себя живым".



В "Суонси" недостатка в давлении и ответственности нет — здесь уволили второго менеджера за 85 дней, и задача, которая стоит перед Клементом, не выглядит простой. Валлийцы занимают второе место с конца с 15 очками после 20 матчей и пятую часть этого улова добыли в матче, который Пол начинал на трибунах, но уже в перерыве не смог сдержаться от визита в раздевалку. Клемент соглашается, что сохранение прописки "Суонси" в Премьер-Лиге — самый большой вызов в его карьере, но в то же время верит в нынешних игроков "лебедей", считая, что проблемы можно решить на тренировочной базе, а не только при помощи чековой книжки владельцев клуба.



Если какой-то тренер может обидеться, если его назовут "физруком", то это точно будет не Пол Клемент, так как по своей профессии он действительно учитель физического воспитания, получивший тренерскую лицензию УЕФА еще в 1999 году. Пол — старший сын известного в прошлом правого защитника "Куинз Парк Рейнджерс", "Болтона", "Фулхэма" и сборной Англии (5 матчей) Дэйва Клемента. Его отец при странных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством в возрасте 34 лет, наглотавшись таблеток в ходе депрессии, которая нахлынула на него в период игры за "Уимблдон".



В отличие от младшего сына Дэйва Нила Клемента, Пол не состоялся как профессиональный футболист, поигрывая за любительские команды, и уже в 23 года сосредоточился на тренерской работе. Начинал работать Пол в "Челси", где занимался в академии "синих" его младший брат Нил, позже ставший легендой "Вест Бромвича" с тремя сотнями матчей в составе "дроздов".



Клемент занимался с командой 16-летних, а затем, после непродолжительного периода работы в молодежной сборной Ирландии с другом отца Доном Гивенсом (легенда КПР, а также автор единственного хет-трика в ворота сборной СССР), перебрался в академию "Фулхэма", чтобы в 2007 году снова принять молодежь "Челси". Здесь Пол дождался своего звездного часа, когда сначала Гус Хиддинк повысил его до статуса ассистента менеджера, а затем Карло Анчелотти не только оставил его в этой роли, но и сделал своим "Санчо Пансой".



Единственный опыт самостоятельной работы Клемента пока что исчисляется восемью месяцами в "Дерби" в прошлом сезоне, когда он принял клуб после ухода Стива Макларена, но был уволен после 33 матчей с процентом побед 42,2%, когда клуб занимал пятое место всего в пяти очках от второго места Чемпионшипа. Далеко не все в клубе поняли и поддержали решение владельца "баранов" Мела Морриса уволить Клемента после семи матчей без побед — бизнесмен не увидел прогресса в работе Пола, но на самом деле сейчас клуб находится на тех же позициях после возвращения Макларена, а еще недавно сражался за выживание в Чемпионшипе.



Пол Клемент не стал отвечать на критику Морриса рассказом о том, как владелец "Дерби" вмешивался в его работу, и просто саркастически улыбается, когда кто-то называет его период пребывания в этом клубе "катастрофой". Сторонним наблюдателям очевидно, что дело было не столько в результатах, как в личном конфликте менеджера и владельца клуба, потому как вменяемый руководитель не увольняет тренера в момент, когда клуб находится в зоне плей-офф.



Те, кто работал с Клементом, говорят о его дотошном внимании к деталям — досье, собранное на противников "Дерби", можно было назвать, по меньшей мере, основательным — в нем был разобран по мельчайшим деталям каждый аспект игры соперника. Клемент работал под руководством многих менеджеров и постоянно учился, но чего ему не хватает до сих пор — терпения Анчелотти и его дипломатичности.



Хорошо известна история, когда Клемент в ярости набросился на правого защитника "Челси" Жозе Босингву на базе клуба, но конфликт быстро погасил своим присутствием Карло, предложивший использовать прием "посчитай до пяти" в решении проблемы, которая легко могла перерасти в скандал. Клемент — импульсивный поклонник дисциплины на тренировках, и свой первый месседж новым подопечным он донес достаточно четко — главным в "Суонси" теперь будет он.



Когда в период работы Клемента в "Реале" помощником Анчелотти Карло схлопотал дисквалификацию, Пол управлял командой со скамейки запасных и принял решение заменить Роналду, о чем рассказал на первом собрании в "Суонси". "Я не самом деле сделал это, понимаете?" — сказал Пол. "В нашем последнем матче в "Реале" Карло отбывал дисквалификацию. Мы играли против "Хетафе" и собирались снять Роналду в перерыве. Я сказал ему об этом, и он спросил: "Кто меня заменит?" На самом деле я выпустил Мартина Эдегора, и это был его дебют в клубе. Я хочу сказать всем игрокам "Суонси" — я снимал с игры самого Роналду, и мне не составит труда заменить любого из вас".



Клемент — прагматик, который в первую очередь займется работой с обороной "Суонси". "Здесь есть дееспособные футболисты, и я уверен своей способности не допустить того, что происходило с командой в последних матчах, когда они пропускали три, четыре, пять мячей. Я не могу сказать на 100%, что такого не случится — в футболе бывает всякое, но абсолютно точно уверен, что сделаю команду более организованной. С теми игроками, которых я получил, я могу улучшить результаты и без трансферов — нам нужно прибавить в плане надежности в обороне и выполнять больше черновой работы. Это фундамент для создания условий, при которых команда сможет показать, что она не так уж плоха".



Впрочем, говоря о том, что он сможет улучшить организацию игры уже имеющихся в наличии исполнителей, Клемент вряд ли окажется от ряда новичков — в частности, от нового центрального защитника, который смог бы заменить Эшли Уильямса, чье отсутствие было очевидной проблемой в первом круге. И здесь интересно — будет ли использовать Клемент свои связи в топ-клубах Европы, где ему довелось поработать с Анчелотти, а также свои хорошие отношения с рядом игроков "Челси", в частности — с находящимся без работы Фрэнком Лампардом, который в свое время уже играл в "Суонси" на правах аренды.



"Суонси" выиграл в первом матче после увольнения Брэдли, когда Клемент все еще находился на трибунах и только в перерыве спустился в раздевалку, сразу после гола Алфи Моусона у ворота "Кристал Пэлас". Но впереди у "лебедей" очень сложный график игр в чемпионате — домашняя игра с "Арсеналом", выезд в гости к "Ливерпулю", матчи с "Саутгемптоном", "Манчестер Сити", "Лестером" и "Челси". Домашние матчи со "святыми" и "лисами" становятся обязательными для взятия трех очков, но и с большими клубами надо что-то цеплять, чтобы не остаться в хвосте турнирной таблицы в начале весны.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru