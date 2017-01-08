Озил "готов заключить новый контракт" с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил объявил, что готов подписать новый контракт и теперь ожидает встречного шага со стороны своего клуба.

Будущее Озила, приобретенного в 2013 году у "Реала" за рекордные для "канониров" 42.5 миллиона фунтов, уже несколько месяцев является предметом интенсивных спекуляций. Это стало следствием того, что клубу никак не удается продлить истекающий в конце следующего сезона контракт Месута.



Однако в интервью журналу Kicker 28-летний плеймейкер сборной Германии заявил, что будет счастлив продлить свое пребывание в "Арсенале", если клуб прояснит вопрос с будущим главного тренера Арсена Венгера, чье собственное соглашение и вовсе истекает уже через шесть месяцев.



"Я очень, очень счастлив в "Арсенале", и я дал знать клубу, что буду готов заключить новый контракт. Фанаты хотят, чтобы я остался, и теперь это зависит лишь от клуба".



"Клуб знает, что Арсен Венгер — главная причина, почему я здесь. Именно он пригласил меня сюда, именно он оказывает мне доверие. Клуб также знает, что я хочу ясности с будущим тренера", — сообщил Озил.



Также Месут прокомментировал слова легенды "Арсенала" Тьерри Анри, который недавно заявил, что они с Алексисом Санчесом "взяли клуб в заложники" своими непомерными требованиями по зарплате.



"Каждый имеет право говорить, что пожелает, но это не интересует меня. Бывшие игроки или другие люди, имеющие свою точку зрения, не представляют, что на самом деле обсуждается между мной и клубом", — добавил Озил.