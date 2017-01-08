"Челси" задумывается об апелляции на удаление Терри
Главный тренер "Челси" Антонто Конте пообещал подумать об апелляции на удаление Джона Терри в матче Кубка Англии против "Питерборо", а также затронул тему о будущем своего капитана.
В воскресенье 36-летний Терри впервые с ноября вышел на футбольное поле, получив место в стартовом составе "синих" на домашний матч 3-го раунда Кубка Лиги. "Челси" уверенно победил представителя Лиги Один со счетом 4:1, однако для Джона этот матч был окончен на 65-й минуте, когда он получил красную карточку за фол последней надежды. Конте с таким решением рефери не согласен.
"Я не думаю, что это было правильное решение. Позади Джона находился еще Бранислав Иванович. Жаль, потому что красная карточка — это неприятно. Возможно, мы подадим апелляцию, потому что он не заслуживал этого", — цитирует Конте Evening Standard.
Также Антонио сообщил, что клуб пока не принял решение относительно будущего опытного защитника, чей действующий контракт истекает в конце сезона.
"Сейчас только январь. Важно, чтобы такого рода решение принял клуб, но не в одиночку. Я рад за него, потому что он демонстрирует мне огромную самоотдачу, даже когда не играет. Он очень помогает мне в раздевалке. Он хороший человек. Важно, чтобы он продолжал в том же духе, ведь впереди еще вторая половина сезона", — добавил Конте.
08.01.2017 22:00
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Последние комментарии:
Шас бы оспаривать Красную лавочника
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заговор
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удачи ребята
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дибильная КК. Ни какой грубости не было, выхода 1 на 1 там не было, так как еще до падения игрок собирался обходиться Терри смещение в сторону фланга, а не центра. Ну и параллельным курсом к своим воротам еще возвращался Иванович.
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Выигрывали 3-0 у команды из третьего дивизиона, какая нах красная. Ее в принципе не было, а уж при таких условиях тем более.
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