"Челси" задумывается об апелляции на удаление Терри

Главный тренер "Челси" Антонто Конте пообещал подумать об апелляции на удаление Джона Терри в матче Кубка Англии против "Питерборо", а также затронул тему о будущем своего капитана.

В воскресенье 36-летний Терри впервые с ноября вышел на футбольное поле, получив место в стартовом составе "синих" на домашний матч 3-го раунда Кубка Лиги. "Челси" уверенно победил представителя Лиги Один со счетом 4:1, однако для Джона этот матч был окончен на 65-й минуте, когда он получил красную карточку за фол последней надежды. Конте с таким решением рефери не согласен.



"Я не думаю, что это было правильное решение. Позади Джона находился еще Бранислав Иванович. Жаль, потому что красная карточка — это неприятно. Возможно, мы подадим апелляцию, потому что он не заслуживал этого", — цитирует Конте Evening Standard.



Также Антонио сообщил, что клуб пока не принял решение относительно будущего опытного защитника, чей действующий контракт истекает в конце сезона.



"Сейчас только январь. Важно, чтобы такого рода решение принял клуб, но не в одиночку. Я рад за него, потому что он демонстрирует мне огромную самоотдачу, даже когда не играет. Он очень помогает мне в раздевалке. Он хороший человек. Важно, чтобы он продолжал в том же духе, ведь впереди еще вторая половина сезона", — добавил Конте.