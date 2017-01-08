Погба и Ибрагимович сыграют против "Халла" в Кубке Лиги

Златан Ибрагимович и Поль Погба Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал выставить близкий к оптимальному состав на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Халла" во вторник вечером.

На победный матч Кубка Англии против "Рединга" (4:0) в субботу Моуриньо произвел девять изменений в стартовом составе относительно последнего поединка в Премьер-Лиге. Это позволило Жозе дать передышку ряду основным игрокам, который во вторник вернутся в команду.

"Сегодня (в субботу) я сыграл свежими игроками. Я бы не хотел делить игроков на первую команду и вторую, на первый выбор или второй. Я сыграл свежими игроками — игроками, которые не играли против "Вест Хэма".

"А следующий матч, против "Халла", я снова собираюсь сыграть свежими игроками, поэтому легко представить нашу команду. Сыграет Златан, сыграет Погба, сыграет Эррера, сыграет Валенсия — парни, которые не играли сегодня", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Халл

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 21:25

Количество просмотров Просмотров: 877

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Последние комментарии:




  1. reams 08.01.2017 21:56 # reams
    норм, надеюсь поламаются все кому не лень (

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  2. mata-hazard 08.01.2017 21:46 # mata-hazard
    А кто-то трындел, что Челси почти основным составом играли в Кубке.

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  3. chelsealondon 08.01.2017 21:44 # chelsealondon
    Здоровья...

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  4. van-der-slav 08.01.2017 21:40 # van-der-slav
    Надо порешать два матча за 45 минут и играть на эконом режиме. Ливер поблажек не даст

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  5. dimon70 08.01.2017 21:33 # dimon70
    у тигров появляется шанс

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  6. mancunia-planet 08.01.2017 21:30 # mancunia-planet
    основа будет понятно, удачи

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