Погба и Ибрагимович сыграют против "Халла" в Кубке Лиги
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал выставить близкий к оптимальному состав на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Халла" во вторник вечером.
На победный матч Кубка Англии против "Рединга" (4:0) в субботу Моуриньо произвел девять изменений в стартовом составе относительно последнего поединка в Премьер-Лиге. Это позволило Жозе дать передышку ряду основным игрокам, который во вторник вернутся в команду.
"Сегодня (в субботу) я сыграл свежими игроками. Я бы не хотел делить игроков на первую команду и вторую, на первый выбор или второй. Я сыграл свежими игроками — игроками, которые не играли против "Вест Хэма".
"А следующий матч, против "Халла", я снова собираюсь сыграть свежими игроками, поэтому легко представить нашу команду. Сыграет Златан, сыграет Погба, сыграет Эррера, сыграет Валенсия — парни, которые не играли сегодня", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
08.01.2017 21:25
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Последние комментарии:
норм, надеюсь поламаются все кому не лень (
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А кто-то трындел, что Челси почти основным составом играли в Кубке.
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Здоровья...
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Надо порешать два матча за 45 минут и играть на эконом режиме. Ливер поблажек не даст
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у тигров появляется шанс
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основа будет понятно, удачи
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