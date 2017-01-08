Погба и Ибрагимович сыграют против "Халла" в Кубке Лиги

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал выставить близкий к оптимальному состав на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Халла" во вторник вечером.

На победный матч Кубка Англии против "Рединга" (4:0) в субботу Моуриньо произвел девять изменений в стартовом составе относительно последнего поединка в Премьер-Лиге. Это позволило Жозе дать передышку ряду основным игрокам, который во вторник вернутся в команду.



"Сегодня (в субботу) я сыграл свежими игроками. Я бы не хотел делить игроков на первую команду и вторую, на первый выбор или второй. Я сыграл свежими игроками — игроками, которые не играли против "Вест Хэма".



"А следующий матч, против "Халла", я снова собираюсь сыграть свежими игроками, поэтому легко представить нашу команду. Сыграет Златан, сыграет Погба, сыграет Эррера, сыграет Валенсия — парни, которые не играли сегодня", — цитирует Моуриньо Sky Sports.