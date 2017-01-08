"Тоттенхэм" прошел "Астон Виллу" в Кубке Англии

Воскресная игровая программа Кубка Англии завершилась домашней победой "Тоттенхэма" над "Астон Виллой" со счетом 2:0.

Значительное территориальное преимущество хозяев "Уайт Харт Лэйн" не приносило им плодов, и взломать оборону упорных "вилланов" удалось лишь на 71-й минуте, когда Бен Дэвис, стоя спиной к воротам, смог откликнуться на навесную передачу Жорж-Кевина Нкуду с левого фланга — 1:0.



"Астон Вилле" нужно было рисковать, но на 80-й минуте Мусса Сиссоко ворвался в штрафную по правому краю, сделал передачу в центр на Сон Хен Мина, и тот спокойно поразил ворота, сняв все вопросы о судьбе путевки в 4-й раунд турнира — 2:0.



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла" — 2:0 (0:0)



Голы: Дэвис 71, Сон 80.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Картер-Викерс, Алдервейрелд (Нкуду 70), Виммер, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко (Онома 84), Сон, Янссен (Алли 60).



"Астон Вилла": Джонстон, Хаттон, Честер, Бэйкер, Амави, Единак (Дэвис 77), Тшибола, Адома (Грин 77), Бакуна, Грилиш, Агбонлахор (Маккормак 77).