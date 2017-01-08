"Челси" и "Мидлсбро" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Очередными участниками 4-го раунда Кубка Англии стали "Челси" и "Мидлсбро", уверенно переигравшие своих соперников из-за пределов Премьер-Лиги.

"Синие" заметно превосходили "Питерборо" и еще в первом тайме забили два гола. На 18-й минуте Педро подхватил мяч после сейва голкипера, убрал на замахе защитника и поразил дальний верхний угол ворот — 1:0. А незадолго до перерыва Мичи Батшуайи воспользовался скидкой Рубена Лофтус-Чика — 2:0. Мог случиться и третий гол, однако Педро из пределов вратарской умудрился попасть в перекладину.



В начале второго тайма Виллиан хлестким ударом низом из пределов штрафной сделал счет разгромным — 3:0. Однако игра была еще далека от окончания.



На 67-й минуте Джон Терри оставил "Челси" вдесятером, совершив фол последней надежды. Достаточно быстро Том Николс этим воспользовался, сократив отставание в счете, однако уже на 75-й минуте Педро ударом с дистанции восстановил статус-кво — 4:1. После этого гости уже не сопротивлялись.



Еще в одном матче 3-го раунда Кубка Англии "Мидлсбро" отступил от своей традиции забивать мало или не забивать вообще, аж трижды поразив ворота "Шеффилд Уэнсдей", в том числе два раза после удаления Даниэля Айалы — 2:0.



"Челси" — "Питерборо" — 4:1 (2:0)



Голы: Педро 18, 75, Батшуайи 43, Виллиан 52 — Николс 70.



"Челси": Бегович, Зума, Терри, Кэхилл (Айна 57), Иванович, Фабрегас, Чалоба, Лофтус-Чик (Аспиликуэта 70), Педро, Батшуайи, Виллиан (Канте 73).



Удаление: Терри 67.



"Мидслбро" — "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0 (0:0)



Голы: Лидбиттер 58, Негредо 67, Де Рон 90.



"Мидлсбро": Гузан, Чемберс, Айала, Эспиноса, Френд, Клейтон (Даунинг 62), Лидбиттер, Де Рон, Стуани, Траоре (Да Сильва 62), Негредо.



Удаление: Айала 59.