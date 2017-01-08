"Челси" и "Мидлсбро" вышли в 4-й раунд Кубка Англии
Очередными участниками 4-го раунда Кубка Англии стали "Челси" и "Мидлсбро", уверенно переигравшие своих соперников из-за пределов Премьер-Лиги.
"Синие" заметно превосходили "Питерборо" и еще в первом тайме забили два гола. На 18-й минуте Педро подхватил мяч после сейва голкипера, убрал на замахе защитника и поразил дальний верхний угол ворот — 1:0. А незадолго до перерыва Мичи Батшуайи воспользовался скидкой Рубена Лофтус-Чика — 2:0. Мог случиться и третий гол, однако Педро из пределов вратарской умудрился попасть в перекладину.
В начале второго тайма Виллиан хлестким ударом низом из пределов штрафной сделал счет разгромным — 3:0. Однако игра была еще далека от окончания.
На 67-й минуте Джон Терри оставил "Челси" вдесятером, совершив фол последней надежды. Достаточно быстро Том Николс этим воспользовался, сократив отставание в счете, однако уже на 75-й минуте Педро ударом с дистанции восстановил статус-кво — 4:1. После этого гости уже не сопротивлялись.
Еще в одном матче 3-го раунда Кубка Англии "Мидлсбро" отступил от своей традиции забивать мало или не забивать вообще, аж трижды поразив ворота "Шеффилд Уэнсдей", в том числе два раза после удаления Даниэля Айалы — 2:0.
"Челси" — "Питерборо" — 4:1 (2:0)
Голы: Педро 18, 75, Батшуайи 43, Виллиан 52 — Николс 70.
"Челси": Бегович, Зума, Терри, Кэхилл (Айна 57), Иванович, Фабрегас, Чалоба, Лофтус-Чик (Аспиликуэта 70), Педро, Батшуайи, Виллиан (Канте 73).
Удаление: Терри 67.
"Мидслбро" — "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0 (0:0)
Голы: Лидбиттер 58, Негредо 67, Де Рон 90.
"Мидлсбро": Гузан, Чемберс, Айала, Эспиноса, Френд, Клейтон (Даунинг 62), Лидбиттер, Де Рон, Стуани, Траоре (Да Сильва 62), Негредо.
Удаление: Айала 59.
08.01.2017 19:55
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Последние комментарии:
Пасаны, у кого яндекс мани в терминалах исчез? пошёл до терминала, думаю закину и в БК сыграю, а там яндекс мани пропал. Может кто в курсе, где сейчас яндекс мани есть?
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Даже питерский клуб без удаления не могут обыграть пенсы. Такие немощи
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дубль в этом году очевиден, требл в следующем
(ответить)
Челси - милосердный! Мало того, что дал забить сопернику, что уже само по себе является праздником для них, так и еще показал свое превосходство играя в десятером!
(ответить)
После этого гости уже не сопротивлялись.
Источник: http://fapl.ru/posts/52405/#reply
Миха, что ты несешь?)
(ответить)
Когда у других команд нет нормальных игроков скамейки, их почитателям остается писать, что Челси играл основой))
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ништяк,на изи монет мне занесли.
(ответить)
гейпенсов с победой!
(ответить)
Че там по жеребьевке?
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Пцц лахеры играть основой против нонеймов.
Хотя это единственный трофей - который сможет реально выиграть Челси в этом сезоне.
Да еще и ЛФК дал намек что - КЛ и АПЛ Клопу будет достаточно.
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Че ливерпуль пукнул всё-таки)
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https://pbs.twimg.com/media/C1qWN-jXAAErZqe.jpg
Просто красавчик
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Прощай капитан, лидер, легенда, трахарь
Зума как разыграется, опять сломается
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Зума перенервничал и слишком часто проваливался.
Батшуайи слишком много брал на себя и порол моменты аки Торрес.
Чик ленивый нигер. Айна пока что туповат, надо в аренду справлять. Чалоба хорош.
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мс - Челси
арсенал - ливерпуль (если пройдет)
ппц жеребьевка жара
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Отличная практика для лавочников,всем на пользу,в том числе для Мичи и Зуме.
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золотой дубль сука!
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Вот и посыпался ливер. Осечка за осечкой. Хваленой прыти Клоппа хватило на пол сезона.
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Жирибёфка када?
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просто топчики
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