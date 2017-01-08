"Челси" и "Мидлсбро" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Педро Очередными участниками 4-го раунда Кубка Англии стали "Челси" и "Мидлсбро", уверенно переигравшие своих соперников из-за пределов Премьер-Лиги.

"Синие" заметно превосходили "Питерборо" и еще в первом тайме забили два гола. На 18-й минуте Педро подхватил мяч после сейва голкипера, убрал на замахе защитника и поразил дальний верхний угол ворот — 1:0. А незадолго до перерыва Мичи Батшуайи воспользовался скидкой Рубена Лофтус-Чика — 2:0. Мог случиться и третий гол, однако Педро из пределов вратарской умудрился попасть в перекладину.

В начале второго тайма Виллиан хлестким ударом низом из пределов штрафной сделал счет разгромным — 3:0. Однако игра была еще далека от окончания.

На 67-й минуте Джон Терри оставил "Челси" вдесятером, совершив фол последней надежды. Достаточно быстро Том Николс этим воспользовался, сократив отставание в счете, однако уже на 75-й минуте Педро ударом с дистанции восстановил статус-кво — 4:1. После этого гости уже не сопротивлялись.

Еще в одном матче 3-го раунда Кубка Англии "Мидлсбро" отступил от своей традиции забивать мало или не забивать вообще, аж трижды поразив ворота "Шеффилд Уэнсдей", в том числе два раза после удаления Даниэля Айалы — 2:0.

"Челси" — "Питерборо" — 4:1 (2:0)

Голы: Педро 18, 75, Батшуайи 43, Виллиан 52 — Николс 70.

"Челси": Бегович, Зума, Терри, Кэхилл (Айна 57), Иванович, Фабрегас, Чалоба, Лофтус-Чик (Аспиликуэта 70), Педро, Батшуайи, Виллиан (Канте 73).

Удаление: Терри 67.

"Мидслбро" — "Шеффилд Уэнсдей" — 3:0 (0:0)

Голы: Лидбиттер 58, Негредо 67, Де Рон 90.

"Мидлсбро": Гузан, Чемберс, Айала, Эспиноса, Френд, Клейтон (Даунинг 62), Лидбиттер, Де Рон, Стуани, Траоре (Да Сильва 62), Негредо.

Удаление: Айала 59.


Метки Кубок Англии, Мидлсбро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. second005 08.01.2017 20:46 # second005
    Пасаны, у кого яндекс мани в терминалах исчез? пошёл до терминала, думаю закину и в БК сыграю, а там яндекс мани пропал. Может кто в курсе, где сейчас яндекс мани есть?

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  2. terrann 08.01.2017 20:42 # terrann
    Даже питерский клуб без удаления не могут обыграть пенсы. Такие немощи

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  3. iroquez 08.01.2017 20:30 # iroquez
    дубль в этом году очевиден, требл в следующем

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  4. kingoflondon 08.01.2017 20:21 # kingoflondon
    Челси - милосердный! Мало того, что дал забить сопернику, что уже само по себе является праздником для них, так и еще показал свое превосходство играя в десятером!

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  5. largo-winch 08.01.2017 20:14 # largo-winch
    После этого гости уже не сопротивлялись.

    Источник: http://fapl.ru/posts/52405/#reply

    Миха, что ты несешь?)

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  6. admet 08.01.2017 20:13 # admet
    Когда у других команд нет нормальных игроков скамейки, их почитателям остается писать, что Челси играл основой))

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  7. ru-premiership 08.01.2017 20:13 # ru-premiership
    ништяк,на изи монет мне занесли.

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  8. gunars 08.01.2017 20:11 # gunars
    гейпенсов с победой!

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  9. suarezov 08.01.2017 20:08 # suarezov
    Че там по жеребьевке?

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  10. skychnie-oboi 08.01.2017 20:06 # skychnie-oboi
    Пцц лахеры играть основой против нонеймов.
    Хотя это единственный трофей - который сможет реально выиграть Челси в этом сезоне.

    Да еще и ЛФК дал намек что - КЛ и АПЛ Клопу будет достаточно.

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  11. mazabyka 08.01.2017 20:05 # mazabyka
    Че ливерпуль пукнул всё-таки)

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  12. largo-winch 08.01.2017 20:04 # largo-winch
    https://pbs.twimg.com/media/C1qWN-jXAAErZqe.jpg

    Просто красавчик

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  13. chelsea-69 08.01.2017 20:01 # chelsea-69
    Прощай капитан, лидер, легенда, трахарь
    Зума как разыграется, опять сломается

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  14. farot 08.01.2017 20:00 # farot
    Зума перенервничал и слишком часто проваливался.
    Батшуайи слишком много брал на себя и порол моменты аки Торрес.
    Чик ленивый нигер. Айна пока что туповат, надо в аренду справлять. Чалоба хорош.

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  15. great-alexandar 08.01.2017 20:00 # great-alexandar
    мс - Челси
    арсенал - ливерпуль (если пройдет)

    ппц жеребьевка жара

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  16. vakudza05 08.01.2017 20:00 # vakudza05
    Отличная практика для лавочников,всем на пользу,в том числе для Мичи и Зуме.

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  17. cahill-terry1967 08.01.2017 19:59 # cahill-terry1967
    золотой дубль сука!

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  18. stepan-jam-boss 08.01.2017 19:57 # stepan-jam-boss
    Вот и посыпался ливер. Осечка за осечкой. Хваленой прыти Клоппа хватило на пол сезона.

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  19. gusto 08.01.2017 19:57 # gusto
    Жирибёфка када?

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  20. yauhenii 08.01.2017 19:57 # yauhenii
    просто топчики

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