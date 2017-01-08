"Торино" отказался от 56 миллионов фунтов "Арсенала" за Белотти
Спортивный директор "Торино" Джанлука Петрачи объявил, что его клуб отклонил предложение "Арсенала" в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) о покупке нападающего Андреа Белотти.
После 20 туров "канониры" занимают только пятое место в Премьер-Лиге, что несомненно наводит главного тренера Арсена Венгера на мысли о необходимости усиления на вторую половину сезона.
Также ходят слухи, что "Арсенал" уже вовсю ищет замену Месуту Озилу и Алексису Санчесу, которые вскоре могут быть выставлены на продажу из-за нежелания подписывать новые контракты. Намеком на это является откровение Петрачи.
"Мы получили и отклонили предложение в 65 миллионов евро от "Арсенала" насчет Андреа Белотти. Это предложение не отражает нашей оценки игрока. В любом случае пока что он никуда не уходит. Мы хотим, чтобы он наслаждался своей игрой, а там будет видно".
"Мы предпочитаем сохранить Белотти, и наш президент неслучайно включил в его контракт пункт о выкупе. Насколько я знаю, сумма выкупа больше, чем они предложили", — сообщил Петрачи Sky.
Добавим, что Белотти выступает за "Торино" с августа 2015. В этом сезоне 23-летний нападающий, уже пять раз надевавший футболку сборной Италии, забил 17 голов в 21 матче за свой клуб.
08.01.2017 19:15
Просмотров: 315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
если этот бездарь стоит почти 60 лимонов, то Коутинье должен стоить минимум 180 лямов. Лучший апз в мире все-таки
(ответить)
Лоол. Бред
(ответить)
пусть идут нахой макаронники с таким ценником на своего выскочку
(ответить)
какие же итальянцы пездуны)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий