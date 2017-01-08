"Торино" отказался от 56 миллионов фунтов "Арсенала" за Белотти

Спортивный директор "Торино" Джанлука Петрачи объявил, что его клуб отклонил предложение "Арсенала" в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) о покупке нападающего Андреа Белотти.

После 20 туров "канониры" занимают только пятое место в Премьер-Лиге, что несомненно наводит главного тренера Арсена Венгера на мысли о необходимости усиления на вторую половину сезона.



Также ходят слухи, что "Арсенал" уже вовсю ищет замену Месуту Озилу и Алексису Санчесу, которые вскоре могут быть выставлены на продажу из-за нежелания подписывать новые контракты. Намеком на это является откровение Петрачи.



"Мы получили и отклонили предложение в 65 миллионов евро от "Арсенала" насчет Андреа Белотти. Это предложение не отражает нашей оценки игрока. В любом случае пока что он никуда не уходит. Мы хотим, чтобы он наслаждался своей игрой, а там будет видно".



"Мы предпочитаем сохранить Белотти, и наш президент неслучайно включил в его контракт пункт о выкупе. Насколько я знаю, сумма выкупа больше, чем они предложили", — сообщил Петрачи Sky.



Добавим, что Белотти выступает за "Торино" с августа 2015. В этом сезоне 23-летний нападающий, уже пять раз надевавший футболку сборной Италии, забил 17 голов в 21 матче за свой клуб.