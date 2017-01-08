"Торино" отказался от 56 миллионов фунтов "Арсенала" за Белотти

Андреа Белотти Спортивный директор "Торино" Джанлука Петрачи объявил, что его клуб отклонил предложение "Арсенала" в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) о покупке нападающего Андреа Белотти.

После 20 туров "канониры" занимают только пятое место в Премьер-Лиге, что несомненно наводит главного тренера Арсена Венгера на мысли о необходимости усиления на вторую половину сезона.

Также ходят слухи, что "Арсенал" уже вовсю ищет замену Месуту Озилу и Алексису Санчесу, которые вскоре могут быть выставлены на продажу из-за нежелания подписывать новые контракты. Намеком на это является откровение Петрачи.

"Мы получили и отклонили предложение в 65 миллионов евро от "Арсенала" насчет Андреа Белотти. Это предложение не отражает нашей оценки игрока. В любом случае пока что он никуда не уходит. Мы хотим, чтобы он наслаждался своей игрой, а там будет видно".

"Мы предпочитаем сохранить Белотти, и наш президент неслучайно включил в его контракт пункт о выкупе. Насколько я знаю, сумма выкупа больше, чем они предложили", — сообщил Петрачи Sky.

Добавим, что Белотти выступает за "Торино" с августа 2015. В этом сезоне 23-летний нападающий, уже пять раз надевавший футболку сборной Италии, забил 17 голов в 21 матче за свой клуб.


Метки Арсенал, Белотти, Торино

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 19:15

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  1. vne-zoni-l4 08.01.2017 19:25 # vne-zoni-l4
    если этот бездарь стоит почти 60 лимонов, то Коутинье должен стоить минимум 180 лямов. Лучший апз в мире все-таки

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  2. terrann 08.01.2017 19:22 # terrann
    Лоол. Бред

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  3. largo-winch 08.01.2017 19:18 # largo-winch
    пусть идут нахой макаронники с таким ценником на своего выскочку

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  4. farot 08.01.2017 19:17 # farot
    какие же итальянцы пездуны)

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