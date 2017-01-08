"Ливерпулю" предстоит переигровка против "Плимута"

Самый юный состав в истории "Ливерпуля" со средним возрастом в 21 год и 296 дней не смог одолеть в домашних стенах "Плимут" из четвертого дивизиона — 0:0. Теперь мерсисайдцев ждет совершенно ненужная им переигровка в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выставил откровенно молодежный состав, произведя 10 изменений относительного ничейного матча с "Сандерлендом" в рамках Премьер-Лиги — уцелел лишь полузащитник Эмре Джан. Впервые с октября позапрошлого года на футбольное поле в футболке своего клуба вышел Джо Гомес. Свой шанс также получили Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд и Бен Вудберн.



В первом тайме юноши Клоппа имели многократное преимущество по владению мячом, буквально заперев соперника на его половине поля. За 45 минут излишне пассивный "Плимут" не провел ни одной атаки, зато смог оставить свои ворота в неприкосновенности.



Во втором тайме гости слегка осмелели, но Кариус по-прежнему чувствовал себя как на курорте. Меж тем, время истекало, и Клопп решился бросить в бой Даниэля Старриджа, а затем и Адама Лаллану с Роберто Фирмино, но это не принесло ожидаемого эффекта. Матч так и закончился — 0:0.



Матч против представителя Лиги Два завершился для "Ливерпуля", возможно, худшим образом — не вылетом из второстепенного турнира, не победой, а переигровкой, которая совершенно не входит в планы команды, претендующей на победу в Премьер-Лиге.



"Ливерпуль" — "Плимут" — 0:0 (0:0)



"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Джан (Старридж 63), Эджариа (Лаллана 75), Оджо, Вудберн (Фирмино 75), Ориги.



"Плимут": Маккормик, Миллер (Смит 76), Сонго'О, Брэдли, Паррингтон, Трелкелд, Фокс, Джервис, Кэри, Слю, Гарита (Таннер 65).