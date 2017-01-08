"Ливерпулю" предстоит переигровка против "Плимута"
Самый юный состав в истории "Ливерпуля" со средним возрастом в 21 год и 296 дней не смог одолеть в домашних стенах "Плимут" из четвертого дивизиона — 0:0. Теперь мерсисайдцев ждет совершенно ненужная им переигровка в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп выставил откровенно молодежный состав, произведя 10 изменений относительного ничейного матча с "Сандерлендом" в рамках Премьер-Лиги — уцелел лишь полузащитник Эмре Джан. Впервые с октября позапрошлого года на футбольное поле в футболке своего клуба вышел Джо Гомес. Свой шанс также получили Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд и Бен Вудберн.
В первом тайме юноши Клоппа имели многократное преимущество по владению мячом, буквально заперев соперника на его половине поля. За 45 минут излишне пассивный "Плимут" не провел ни одной атаки, зато смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
Во втором тайме гости слегка осмелели, но Кариус по-прежнему чувствовал себя как на курорте. Меж тем, время истекало, и Клопп решился бросить в бой Даниэля Старриджа, а затем и Адама Лаллану с Роберто Фирмино, но это не принесло ожидаемого эффекта. Матч так и закончился — 0:0.
Матч против представителя Лиги Два завершился для "Ливерпуля", возможно, худшим образом — не вылетом из второстепенного турнира, не победой, а переигровкой, которая совершенно не входит в планы команды, претендующей на победу в Премьер-Лиге.
"Ливерпуль" — "Плимут" — 0:0 (0:0)
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Джан (Старридж 63), Эджариа (Лаллана 75), Оджо, Вудберн (Фирмино 75), Ориги.
"Плимут": Маккормик, Миллер (Смит 76), Сонго'О, Брэдли, Паррингтон, Трелкелд, Фокс, Джервис, Кэри, Слю, Гарита (Таннер 65).
08.01.2017 18:30
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Последние комментарии:
Фрэнд долбаебище
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просто ахуеть
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норм терии жесточайшим образом сорвал атаку
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пенсы, ссылкой на матч поделитесь
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у азара такой покерфейс)) будто он коуч
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тупые дауны даже не знают, что не смогли обыграть клуб 4ого дивизиона основой)
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красиво раскатали
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Вилли на классе
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Скамейка Ливерпуль ФК = Крайслер
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Ливерпуль не смог дожать клуб с 3-го дивизиона, но все равно подгорает у скума и пенсов! Почему!?)
Обыграем на выезде ясен пень)
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пока у челси на скамейке фабрегас и виллиан, а молодежь в лице зума, аке, лофтус-чика, чалобы и батшуайи, у ливерпуля всякие стюарты и трент арнольды, ТРЕНТ 6лять ))
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какой зашквар дома основой не обыграть 4ый двизион, типикал клоп
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Ебать сколько моментов засрали.
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Мда...просо мдаааа.
С какой лиги этот плимут?!)))
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лофтус-чик как батя играет, почаще бы его Конте выпускать начал
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бля почему я так залипать начал под степного певчика
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Бачуй пока огорчает, Чика Лофтуса напоминает Матика и даже Дрогба тем, что хорошо держит мяч за счет длинных ног и мощного корпуса, у соперников ни шанса отобрать. Передачи неплохие отдает. Но ленивый пешеход.
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зашел поржать над экспериментом топа
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эхехехеххе хехехех хе)0))0
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Сами виноваты, "автобусы" команд 3 лиги надо уметь вскрывать даже молодежью. Пару мыслей:
1. Никто из молодежи не доказал свое право сидеть на скамье в матчах
2. Нужна глубина состава, но трансферов, конечно же скорее всего не будет
3. Ебланский регламент и ссаная переигровка.
4. Оджо идет по пути Айба
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