"Ливерпулю" предстоит переигровка против "Плимута"

Кевин Стюарт Самый юный состав в истории "Ливерпуля" со средним возрастом в 21 год и 296 дней не смог одолеть в домашних стенах "Плимут" из четвертого дивизиона — 0:0. Теперь мерсисайдцев ждет совершенно ненужная им переигровка в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выставил откровенно молодежный состав, произведя 10 изменений относительного ничейного матча с "Сандерлендом" в рамках Премьер-Лиги — уцелел лишь полузащитник Эмре Джан. Впервые с октября позапрошлого года на футбольное поле в футболке своего клуба вышел Джо Гомес. Свой шанс также получили Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд и Бен Вудберн.

В первом тайме юноши Клоппа имели многократное преимущество по владению мячом, буквально заперев соперника на его половине поля. За 45 минут излишне пассивный "Плимут" не провел ни одной атаки, зато смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Во втором тайме гости слегка осмелели, но Кариус по-прежнему чувствовал себя как на курорте. Меж тем, время истекало, и Клопп решился бросить в бой Даниэля Старриджа, а затем и Адама Лаллану с Роберто Фирмино, но это не принесло ожидаемого эффекта. Матч так и закончился — 0:0.

Матч против представителя Лиги Два завершился для "Ливерпуля", возможно, худшим образом — не вылетом из второстепенного турнира, не победой, а переигровкой, которая совершенно не входит в планы команды, претендующей на победу в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" — "Плимут" — 0:0 (0:0)

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Джан (Старридж 63), Эджариа (Лаллана 75), Оджо, Вудберн (Фирмино 75), Ориги.

"Плимут": Маккормик, Миллер (Смит 76), Сонго'О, Брэдли, Паррингтон, Трелкелд, Фокс, Джервис, Кэри, Слю, Гарита (Таннер 65).


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча, Плимут

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 18:30

Количество просмотров Просмотров: 2966

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Последние комментарии:




  1. farot 08.01.2017 19:24 # farot
    Фрэнд долбаебище

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  2. meshuggah 08.01.2017 19:24 # meshuggah
    просто ахуеть

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  3. liverfun 08.01.2017 19:24 # liverfun
    норм терии жесточайшим образом сорвал атаку

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  4. largo-winch 08.01.2017 19:19 # largo-winch
    пенсы, ссылкой на матч поделитесь

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  5. meshuggah 08.01.2017 19:18 # meshuggah
    у азара такой покерфейс)) будто он коуч

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  6. wengerrrro 08.01.2017 19:12 # wengerrrro
    тупые дауны даже не знают, что не смогли обыграть клуб 4ого дивизиона основой)

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  7. meshuggah 08.01.2017 19:12 # meshuggah
    красиво раскатали

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  8. farot 08.01.2017 19:10 # farot
    Вилли на классе

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  9. gameboy 08.01.2017 19:09 # gameboy
    Скамейка Ливерпуль ФК = Крайслер

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  10. red-scauser 08.01.2017 19:03 # red-scauser
    Ливерпуль не смог дожать клуб с 3-го дивизиона, но все равно подгорает у скума и пенсов! Почему!?)
    Обыграем на выезде ясен пень)

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  11. godlike 08.01.2017 18:59 # godlike
    пока у челси на скамейке фабрегас и виллиан, а молодежь в лице зума, аке, лофтус-чика, чалобы и батшуайи, у ливерпуля всякие стюарты и трент арнольды, ТРЕНТ 6лять ))

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  12. wengerrrro 08.01.2017 18:57 # wengerrrro
    какой зашквар дома основой не обыграть 4ый двизион, типикал клоп

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  13. ccchelsea 08.01.2017 18:54 # ccchelsea
    Ебать сколько моментов засрали.

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  14. gusto 08.01.2017 18:51 # gusto
    Мда...просо мдаааа.
    С какой лиги этот плимут?!)))

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  15. yauhenii 08.01.2017 18:50 # yauhenii
    лофтус-чик как батя играет, почаще бы его Конте выпускать начал

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  16. faramir 08.01.2017 18:50 # faramir
    бля почему я так залипать начал под степного певчика

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  17. role-playin 08.01.2017 18:50 # role-playin
    Бачуй пока огорчает, Чика Лофтуса напоминает Матика и даже Дрогба тем, что хорошо держит мяч за счет длинных ног и мощного корпуса, у соперников ни шанса отобрать. Передачи неплохие отдает. Но ленивый пешеход.

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  18. manutd-20champ 08.01.2017 18:49 # manutd-20champ
    зашел поржать над экспериментом топа

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  19. faramir 08.01.2017 18:48 # faramir
    эхехехеххе хехехех хе)0))0

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  20. gerrard08 08.01.2017 18:48 # gerrard08
    Сами виноваты, "автобусы" команд 3 лиги надо уметь вскрывать даже молодежью. Пару мыслей:

    1. Никто из молодежи не доказал свое право сидеть на скамье в матчах
    2. Нужна глубина состава, но трансферов, конечно же скорее всего не будет
    3. Ебланский регламент и ссаная переигровка.
    4. Оджо идет по пути Айба

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