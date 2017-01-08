"Севилья" обратилась к "Ливерпулю" насчет Сако

"Севилья" сделала запрос относительно центрального защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако, который стремится покинуть "Энфилд" в этом месяце.

Как известно, игрока сборной Франции ничего не держит в мерсисайдском клубе, свой последний матч за который он сыграл еще в апреле. Затем с Мамаду приключилась допинговая история, он был травмирован и, наконец, напрочь поссорился с главным Юргеном Клоппом.



После ссоры с Клоппом 26-летний Сако был отправлен в резервную команду, где поддерживает форму до сих пор. А сейчас, в связи с возобновлением трансферного окна, Мамаду прикладывает усилия, чтобы покинуть "Ливерпуль".



Как сообщает Sky Sports, "красные" не собираются отпускать Сако в аренду, а готовы рассмотреть лишь предложения насчет постоянного трансфера. Клуб с "Энфилда" надеется выручить за экс-защитника ПСЖ более 20 миллионов фунтов.



Одним из первых клубов, обозначивших свой интерес к Мамаду, стала "Севилья", уже сделавшая свой запрос насчет игрока. Также пресса приписывает интерес к Сако "Саутгемптону", "Галатасараю", "Интеру" и "Милану".