"Севилья" обратилась к "Ливерпулю" насчет Сако
"Севилья" сделала запрос относительно центрального защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако, который стремится покинуть "Энфилд" в этом месяце.
Как известно, игрока сборной Франции ничего не держит в мерсисайдском клубе, свой последний матч за который он сыграл еще в апреле. Затем с Мамаду приключилась допинговая история, он был травмирован и, наконец, напрочь поссорился с главным Юргеном Клоппом.
После ссоры с Клоппом 26-летний Сако был отправлен в резервную команду, где поддерживает форму до сих пор. А сейчас, в связи с возобновлением трансферного окна, Мамаду прикладывает усилия, чтобы покинуть "Ливерпуль".
Как сообщает Sky Sports, "красные" не собираются отпускать Сако в аренду, а готовы рассмотреть лишь предложения насчет постоянного трансфера. Клуб с "Энфилда" надеется выручить за экс-защитника ПСЖ более 20 миллионов фунтов.
Одним из первых клубов, обозначивших свой интерес к Мамаду, стала "Севилья", уже сделавшая свой запрос насчет игрока. Также пресса приписывает интерес к Сако "Саутгемптону", "Галатасараю", "Интеру" и "Милану".
08.01.2017 18:00
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В Лестере пригодился бы.
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Что у него с Клоппом случилось?
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слить этого топаря пора.
будет у севильи скоро
в центре черная гора.
новый мега-зорро!
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гнать наркота за любую цену
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Слить за 10-15
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mama africa
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