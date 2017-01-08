"Севилья" обратилась к "Ливерпулю" насчет Сако

Мамаду Сако "Севилья" сделала запрос относительно центрального защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако, который стремится покинуть "Энфилд" в этом месяце.

Как известно, игрока сборной Франции ничего не держит в мерсисайдском клубе, свой последний матч за который он сыграл еще в апреле. Затем с Мамаду приключилась допинговая история, он был травмирован и, наконец, напрочь поссорился с главным Юргеном Клоппом.

После ссоры с Клоппом 26-летний Сако был отправлен в резервную команду, где поддерживает форму до сих пор. А сейчас, в связи с возобновлением трансферного окна, Мамаду прикладывает усилия, чтобы покинуть "Ливерпуль".

Как сообщает Sky Sports, "красные" не собираются отпускать Сако в аренду, а готовы рассмотреть лишь предложения насчет постоянного трансфера. Клуб с "Энфилда" надеется выручить за экс-защитника ПСЖ более 20 миллионов фунтов.

Одним из первых клубов, обозначивших свой интерес к Мамаду, стала "Севилья", уже сделавшая свой запрос насчет игрока. Также пресса приписывает интерес к Сако "Саутгемптону", "Галатасараю", "Интеру" и "Милану".


Метки Ливерпуль, Сако, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 705

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  1. largo-winch 08.01.2017 18:50 # largo-winch
    В Лестере пригодился бы.

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  2. irving 08.01.2017 18:46 # irving
    Что у него с Клоппом случилось?

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  3. electric 08.01.2017 18:39 # electric
    слить этого топаря пора.
    будет у севильи скоро
    в центре черная гора.
    новый мега-зорро!

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  4. dimon70 08.01.2017 18:29 # dimon70
    гнать наркота за любую цену

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  5. gerrard08 08.01.2017 18:28 # gerrard08
    Слить за 10-15

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  6. ooaaaa 08.01.2017 18:02 # ooaaaa
    mama africa

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