Скоулз вновь узнает фирменный футбол "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что под руководством Жозе Моуриньо "дьяволы" вновь начали напоминать самих себя.
Субботняя победа над "Редингом" (4:0) в рамках Кубка Англии стала для подопечных Моуриньо уже восьмой подряд в различных турнирах. Благодаря этой серии "Юнайтед" продолжает участие во всех четырех турнирах и постепенно подбирается к лидерам Премьер-Лиги.
По словам Скоулза, если стиль игры Луи Ван Галя вызывал у поклонников МЮ исключительно отвращение, то его бывшему ассистенту удалось вернуть болельщиков в славные времена клуба, когда на первый план выходила результативность.
"Манчестер Юнайтед" последних шести недель напоминает прежний, настоящий "Манчестер Юнайтед". Они хотят забивать голы, создают множество моментов, сейчас им вообще очень трудно противостоять", - сообщил Скоулз BT Sport.
08.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
фирменный футбол - это забивать из офсайда? Тогда согласен, я тоже узнаю
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Я думал он только xyecocить умеет.
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Расстраивают беднягу, он два года пиарился на поливании манков дерьмом, а они вдруг побеждать начали.
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а ведь верно
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Посмотрим что покажем против Ливера на ОТ.
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Легенда.
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