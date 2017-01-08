Скоулз вновь узнает фирменный футбол "Юнайтед"

Манчестер Юнайтед Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что под руководством Жозе Моуриньо "дьяволы" вновь начали напоминать самих себя.

Субботняя победа над "Редингом" (4:0) в рамках Кубка Англии стала для подопечных Моуриньо уже восьмой подряд в различных турнирах. Благодаря этой серии "Юнайтед" продолжает участие во всех четырех турнирах и постепенно подбирается к лидерам Премьер-Лиги.

По словам Скоулза, если стиль игры Луи Ван Галя вызывал у поклонников МЮ исключительно отвращение, то его бывшему ассистенту удалось вернуть болельщиков в славные времена клуба, когда на первый план выходила результативность.

"Манчестер Юнайтед" последних шести недель напоминает прежний, настоящий "Манчестер Юнайтед". Они хотят забивать голы, создают множество моментов, сейчас им вообще очень трудно противостоять", - сообщил Скоулз BT Sport.



Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2017 17:00

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  1. second005 08.01.2017 17:46 # second005
    фирменный футбол - это забивать из офсайда? Тогда согласен, я тоже узнаю

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  2. chelsea88 08.01.2017 17:33 # chelsea88
    Я думал он только xyecocить умеет.

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  3. chev11 08.01.2017 17:30 # chev11
    Расстраивают беднягу, он два года пиарился на поливании манков дерьмом, а они вдруг побеждать начали.

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  4. osivori 08.01.2017 17:28 # osivori
    а ведь верно

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  5. cruise877 08.01.2017 17:19 # cruise877
    Посмотрим что покажем против Ливера на ОТ.

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  6. ocean 08.01.2017 17:19 # ocean
    Шутка про "насасывать"

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  7. terrann 08.01.2017 17:05 # terrann
    Легенда.

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  8. sharnu 08.01.2017 17:03 # sharnu
    Ливерпуль однозначно победит на Олд Траффорд

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  9. mancunia-planet 08.01.2017 17:00 # mancunia-planet
    однозначно, удачи

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