Моуриньо пообещал Депаю игровую практику

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал вингеру Мемфису Депаю игровую практику, если голландец останется на "Олд Траффорд".

Ранее в этом месяце Моуриньо признал, что больше не рассчитывает на 22-летнего голландца, потому Депай волен сменить клуб в зимнее трансферное окно.



После переговоров с потенциальными покупателями Жозе поменял свое мнение. Теперь португалец готов гарантировать Мемфису игровую практику, если вингер передумает уходить из "Юнайтед".



"У нас много игроков, которые выступают на позиции Мемфиса. На самом деле это единственная позиция, где мы укомплектованы на все случаи жизни".



"В нашем распоряжении Джесси Лингард, Генрих Мхитарян, Хуан Мата, Маркус Рэшфорд, иногда эту позицию закрывает Уэйн Руни. Каждому из этих игроков тяжело рассчитывать на стабильную практику".



"Я проинформировал клуб, что Мемфис может уйти. Чисто с человеческой точки зрения, я не могу преграждать ему путь, поскольку он не выходит на поле. Но если он останется, я буду более чем счастлив – Мемфис отличный парень и хороший игрок".



"Мне очень жаль, что я не могу дать ему игровую практику, ведь футболист его возраста должен постоянно выходить на поле. Если он останется со мной, уверен, он проведет определенное количество игр, ведь нам предстоит множество матчей в разных турнирах. Если он уйдет, мы пожелаем ему всего наилучшего", - цитирует Моуриньо Goal.