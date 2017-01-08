Натан Аке вернулся в "Челси"
"Челси" воспользовался своим правом и досрочно вернул защитника Натана Аке из аренды в "Борнмуте".
Талантливый Аке явно не входит в планы главного тренера "синих" Антонио Конте на этот сезон, потому что в годичную аренду к "вишенкам" Натан был отправлен еще в конце июня.
В "Борнмуте" у 21-летнего голландца тоже поначалу складывалось не все гладко, но со временем он стал твердым игроком основного состава и даже забил три гола в рамках Премьер-Лиги, включая победный против "Ливерпуля".
Своей игрой Аке убедил Конте, что может стать достойным — к тому же, практически бесплатным — усилением для команды, претендующей на чемпионский титул, и сейчас, после 12 сыгранных за "вишенок" матчей, Натан вернулся на "Стэмфорд Бридж", где и проведет вторую половину сезона.
"Аке выходил в стартовом составе на восемь последних матчей, в которых мог принять участие, но "Челси" активировал опцию по его отзыву, и 21-летний игрок возвращается на "Стэмфорд Бридж" немедленно. "Борнмут" хотел бы поблагодарить Натана за его старания на протяжении семи последних месяцев и пожелать успехов в будущем", — гласит заявление "вишенок".
08.01.2017 15:45
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Последние комментарии:
а вот и трансферы от продажи осрака, леол
РА все бабки то в Сирию пустил
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пздц, хрен же выпускать будут..
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Афганистан.
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снова в аренду отправят, так и не дав шанса показать себя.
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салам алейкум
чо тут кто кого обоссал,
пока я в горы ехал
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обсалютно ©
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кто теперь в борнмуте будет кононирок и колбасников обосцывать?
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Конте поплыл. Проиграл тотхему, теперь незнает что делать дальше
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нафига он вообще мешкам?
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норм состав у ливерпуля, одни резервисты, ну и джан видимо за свои косяки в матче с котами с молодежью будет резвиться
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повезло чилси, еще одного норм игрок, воспитанный арендами
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пока пока алонсо?
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надеюсь Алонсо больше не увижу в старте
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Только испортили парню сезон.Кэйхилла он всё равно не вытеснит из состава,рановато ещё.На фланге вместо Алонсо его глупо использовать,так как свои лучшие качества он раскроет на позиции левого центрального защитника.Да и Конте как минимум до конца сезона не уберёт Алонсо из основы.
В общем не понятное решение Конте.Для замены конечно классное усиление,но бессмысленное,так как в еврокубках не играем и имеем на замене Зума,Терри и Ивановича.Для того чтобы уверенно выиграть лигу и побороться за победу в Кубке Англии этого бы хватило.Лучше бы Кенеди оставил короче.
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каратель порта.
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Очкошники)))))))))))
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Ослабили конкурента.
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Добротный защ, играет явно лучше своего возраста
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зря. во втором круге мог бы опять поднасрать ливерпулю.
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Главное чтобы его скамы не поломали, как Зума.
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