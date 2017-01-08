Натан Аке вернулся в "Челси"

Натан Аке "Челси" воспользовался своим правом и досрочно вернул защитника Натана Аке из аренды в "Борнмуте".

Талантливый Аке явно не входит в планы главного тренера "синих" Антонио Конте на этот сезон, потому что в годичную аренду к "вишенкам" Натан был отправлен еще в конце июня.

В "Борнмуте" у 21-летнего голландца тоже поначалу складывалось не все гладко, но со временем он стал твердым игроком основного состава и даже забил три гола в рамках Премьер-Лиги, включая победный против "Ливерпуля".

Своей игрой Аке убедил Конте, что может стать достойным — к тому же, практически бесплатным — усилением для команды, претендующей на чемпионский титул, и сейчас, после 12 сыгранных за "вишенок" матчей, Натан вернулся на "Стэмфорд Бридж", где и проведет вторую половину сезона.

"Аке выходил в стартовом составе на восемь последних матчей, в которых мог принять участие, но "Челси" активировал опцию по его отзыву, и 21-летний игрок возвращается на "Стэмфорд Бридж" немедленно. "Борнмут" хотел бы поблагодарить Натана за его старания на протяжении семи последних месяцев и пожелать успехов в будущем", — гласит заявление "вишенок".


Метки Аке, аренда, Борнмут, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 15:45

Количество просмотров Просмотров: 1637

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Последние комментарии:




  1. chuckie-lfc 08.01.2017 16:24 # chuckie-lfc
    а вот и трансферы от продажи осрака, леол

    РА все бабки то в Сирию пустил

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  2. yauhenii 08.01.2017 16:23 # yauhenii
    пздц, хрен же выпускать будут..

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  3. mancityman 08.01.2017 16:22 # mancityman
    Афганистан.

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  4. chelsea88 08.01.2017 16:19 # chelsea88
    снова в аренду отправят, так и не дав шанса показать себя.

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  5. chuckie-lfc 08.01.2017 16:19 # chuckie-lfc
    салам алейкум
    чо тут кто кого обоссал,
    пока я в горы ехал

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  6. mdfjvnlabngmlas 08.01.2017 16:17 # mdfjvnlabngmlas
    обсалютно ©

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  7. iroquez 08.01.2017 16:10 # iroquez
    кто теперь в борнмуте будет кононирок и колбасников обосцывать?

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  8. terrann 08.01.2017 16:08 # terrann
    Конте поплыл. Проиграл тотхему, теперь незнает что делать дальше

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  9. mancunia-planet 08.01.2017 16:08 # mancunia-planet
    нафига он вообще мешкам?

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  10. liverfun 08.01.2017 16:07 # liverfun
    норм состав у ливерпуля, одни резервисты, ну и джан видимо за свои косяки в матче с котами с молодежью будет резвиться

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  11. liverfun 08.01.2017 16:03 # liverfun
    повезло чилси, еще одного норм игрок, воспитанный арендами

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  12. gusto 08.01.2017 16:03 # gusto
    пока пока алонсо?

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  13. hazarchik 08.01.2017 16:00 # hazarchik
    надеюсь Алонсо больше не увижу в старте

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  14. ccchelsea 08.01.2017 15:59 # ccchelsea
    Только испортили парню сезон.Кэйхилла он всё равно не вытеснит из состава,рановато ещё.На фланге вместо Алонсо его глупо использовать,так как свои лучшие качества он раскроет на позиции левого центрального защитника.Да и Конте как минимум до конца сезона не уберёт Алонсо из основы.
    В общем не понятное решение Конте.Для замены конечно классное усиление,но бессмысленное,так как в еврокубках не играем и имеем на замене Зума,Терри и Ивановича.Для того чтобы уверенно выиграть лигу и побороться за победу в Кубке Англии этого бы хватило.Лучше бы Кенеди оставил короче.

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  15. mdfjvnlabngmlas 08.01.2017 15:58 # mdfjvnlabngmlas
    каратель порта.

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  16. nemovista 08.01.2017 15:55 # nemovista
    Очкошники)))))))))))

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  17. chev11 08.01.2017 15:52 # chev11
    Ослабили конкурента.

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  18. abse 08.01.2017 15:52 # abse
    Добротный защ, играет явно лучше своего возраста

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  19. dr-b1ack 08.01.2017 15:50 # dr-b1ack
    зря. во втором круге мог бы опять поднасрать ливерпулю.

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  20. kingoflondon 08.01.2017 15:49 # kingoflondon
    Главное чтобы его скамы не поломали, как Зума.

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