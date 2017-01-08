Натан Аке вернулся в "Челси"

"Челси" воспользовался своим правом и досрочно вернул защитника Натана Аке из аренды в "Борнмуте".

Талантливый Аке явно не входит в планы главного тренера "синих" Антонио Конте на этот сезон, потому что в годичную аренду к "вишенкам" Натан был отправлен еще в конце июня.



В "Борнмуте" у 21-летнего голландца тоже поначалу складывалось не все гладко, но со временем он стал твердым игроком основного состава и даже забил три гола в рамках Премьер-Лиги, включая победный против "Ливерпуля".



Своей игрой Аке убедил Конте, что может стать достойным — к тому же, практически бесплатным — усилением для команды, претендующей на чемпионский титул, и сейчас, после 12 сыгранных за "вишенок" матчей, Натан вернулся на "Стэмфорд Бридж", где и проведет вторую половину сезона.



"Аке выходил в стартовом составе на восемь последних матчей, в которых мог принять участие, но "Челси" активировал опцию по его отзыву, и 21-летний игрок возвращается на "Стэмфорд Бридж" немедленно. "Борнмут" хотел бы поблагодарить Натана за его старания на протяжении семи последних месяцев и пожелать успехов в будущем", — гласит заявление "вишенок".