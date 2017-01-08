Эллардайс хочет воссоединиться с Дефо в "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс рассчитывает воссоединиться в новом клубе с нападающим "Сандерленда" Джермейном Дефо.

Несмотря на то, что "черные коты" ведут борьбу за выживание и расставаться со своим лучшим бомбардиром, естественно, не желают, к 34-летнему Дефо выстроилась целая очередь из потенциальных покупателей этой зимой.



Ранее в январе интерес к своему бывшему игроку активизировал "Вест Хэм". Молотобойцы прознали, что Джермейн готов вернуться в Лондон, но договориться со своими конкурентами по сумме отступных не смогли.



Теперь проверить решительность "Сандерленда" готов еще один столичный клуб. Как стало известно The Sun, уже на следующей неделе "Кристал Пэлас" выдвинет официальное предложение о покупке Дефо.



По информации источника, на приобретении ветерана настаивает лично рулевой "орлов" Сэм Эллардайс. В прошлом сезоне, работая на "Стадионе Света", специалист убедился, что Джермейн может принести огромную пользу даже в своем преклонном возрасте.