Давид Сильва не променяет "Сити" на Китай
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва заявил, что не заинтересован в переезде в Китай.
Относительно недавно бывший партнер Давида по "Сити" нападающий Карлос Тевес перебрался в "Шанхай Шеньхуа", где теперь получает 650 тысяч фунтов в неделю.
Отвечая на вопрос, не заинтересован ли он сам в подобном варианте развития карьеры, Сильва, сегодня отмечающий свое 31-летие, дал понять, что предпочитает остаться в Манчестере.
"Что насчет Китая? У меня остается еще два с половиной года по своему контракту, и я очень счастлив здесь. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь", — сообщил Сильва радиостанции Onda Cera.
08.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
'Сунь куй вчай' предложил Сильве 500 тысяч в неделю. Сильва немедленно прервал отпуск и вылетел в Китай.
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Когда он переходил в МС за мешками с денег - это по сути и был нынешний Китай по заманиванию баблом.
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Красава, лучший, ЛЕГЕНДА!!!
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