Давид Сильва не променяет "Сити" на Китай

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва заявил, что не заинтересован в переезде в Китай.

Относительно недавно бывший партнер Давида по "Сити" нападающий Карлос Тевес перебрался в "Шанхай Шеньхуа", где теперь получает 650 тысяч фунтов в неделю.



Отвечая на вопрос, не заинтересован ли он сам в подобном варианте развития карьеры, Сильва, сегодня отмечающий свое 31-летие, дал понять, что предпочитает остаться в Манчестере.



"Что насчет Китая? У меня остается еще два с половиной года по своему контракту, и я очень счастлив здесь. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь", — сообщил Сильва радиостанции Onda Cera.