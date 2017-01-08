Давид Сильва не променяет "Сити" на Китай

Давид Сильва Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва заявил, что не заинтересован в переезде в Китай.

Относительно недавно бывший партнер Давида по "Сити" нападающий Карлос Тевес перебрался в "Шанхай Шеньхуа", где теперь получает 650 тысяч фунтов в неделю.

Отвечая на вопрос, не заинтересован ли он сам в подобном варианте развития карьеры, Сильва, сегодня отмечающий свое 31-летие, дал понять, что предпочитает остаться в Манчестере.

"Что насчет Китая? У меня остается еще два с половиной года по своему контракту, и я очень счастлив здесь. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь", — сообщил Сильва радиостанции Onda Cera.


Метки Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 14:00

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  1. asnural 08.01.2017 14:33 # asnural
    'Сунь куй вчай' предложил Сильве 500 тысяч в неделю. Сильва немедленно прервал отпуск и вылетел в Китай.

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  2. skychnie-oboi 08.01.2017 14:28 # skychnie-oboi
    Когда он переходил в МС за мешками с денег - это по сути и был нынешний Китай по заманиванию баблом.

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  3. mancityman 08.01.2017 14:02 # mancityman
    Красава, лучший, ЛЕГЕНДА!!!

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