Ибрагимович требует извинений от Мейсона

Златан Ибрагимович и Ли Мэйсон Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович потребовал извинений от рефери Ли Мейсона за ошибочно отмененный гол в ворота "Мидлсбро".

Посчитав, что Ибрагимович сыграл опасно против голкипера "Мидлсбро" Виктора Вальдеса, Мейсон отметил гол шведа, из-за чего Златану не удалось сравняться по количеству забитых мячей за 2016-й год со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.

Бывший рефери Ховард Уэбб мгновенно отреагировал на это решение коллеги, признав, что Ли совершил ошибку. Удостоверившись в своей правоте, теперь Ибрагимович требует извинений от арбитра.

"Было немного обидно, ведь мы забили хороший гол. Рефери должен извиниться передо мной, потому что никто не вправе отменять красивые мячи. Поверьте мне, все было в рамках правил. Я не хотел причинить вреда голкиперу, и вы можете увидеть это на повторе", - цитирует Златана ESPN.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Мейсон, рефери

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 749

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  1. ulterior 08.01.2017 13:22 # ulterior
    Ерунда это и, скорее всего, троллинг от Ибры. Что-то не засчитали, что-то, наоборот, ошибочно засчитали, как его гол из офсайда в следующем же матче.

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  2. mdfjvnlabngmlas 08.01.2017 13:21 # mdfjvnlabngmlas
    леол.

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  3. liverbro 08.01.2017 13:10 # liverbro
    Ибра наглец еще тот,ща по стопам Моуриньо пойдет,дисквалификации штрафы собирать

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  4. reams 08.01.2017 13:10 # reams
    хех, норм его киданули

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  5. gunars 08.01.2017 13:08 # gunars
    Ибра прав, Ли Мейсон гпенс головного мозга

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  6. podpolkovnik 08.01.2017 13:08 # podpolkovnik
    кем он себя возомнил?

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  7. nemovista 08.01.2017 13:06 # nemovista
    Ибра прав.

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  8. scauzer11 08.01.2017 13:05 # scauzer11
    ща допиздиться до дисквы))) хотя это и к лучшему)))

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  9. largo-winch 08.01.2017 13:01 # largo-winch
    Ибра не прав.

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