Ибрагимович требует извинений от Мейсона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович потребовал извинений от рефери Ли Мейсона за ошибочно отмененный гол в ворота "Мидлсбро".

Посчитав, что Ибрагимович сыграл опасно против голкипера "Мидлсбро" Виктора Вальдеса, Мейсон отметил гол шведа, из-за чего Златану не удалось сравняться по количеству забитых мячей за 2016-й год со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.



Бывший рефери Ховард Уэбб мгновенно отреагировал на это решение коллеги, признав, что Ли совершил ошибку. Удостоверившись в своей правоте, теперь Ибрагимович требует извинений от арбитра.



"Было немного обидно, ведь мы забили хороший гол. Рефери должен извиниться передо мной, потому что никто не вправе отменять красивые мячи. Поверьте мне, все было в рамках правил. Я не хотел причинить вреда голкиперу, и вы можете увидеть это на повторе", - цитирует Златана ESPN.