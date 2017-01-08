Конте хочет провести в футболе еще 10 лет

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что планирует провести в футболе еще 10 лет и стать для лондонского клуба своим сэром Алексом Фергюсоном.

На прошлой неделе рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что не собирается тренировать до 60-65 лет и уйдет на пенсию раньше положенного срока. Конте разделяет позицию коллеги, но хочет стать для "Челси" своим Фергюсоном или Арсеном Венгером.



"Когда вы сравниваете меня с Фергюсоном и Венгером, вы говорит о двух монстрах своего дела, о двух великих тренерах. Они представляют для меня хороший пример для подражания".



"Я надеюсь, что футбол не займет всю мою жизнь, но ближайшие 10 лет уж точно. Этого будет достаточно для меня. Больше 20 лет? Сейчас мне 47, и я лишь надеюсь, что моя жена не слушает вас, иначе она разозлится", - цитирует Конте Daily Mirror.