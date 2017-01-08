Конте хочет провести в футболе еще 10 лет

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что планирует провести в футболе еще 10 лет и стать для лондонского клуба своим сэром Алексом Фергюсоном.

На прошлой неделе рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что не собирается тренировать до 60-65 лет и уйдет на пенсию раньше положенного срока. Конте разделяет позицию коллеги, но хочет стать для "Челси" своим Фергюсоном или Арсеном Венгером.

"Когда вы сравниваете меня с Фергюсоном и Венгером, вы говорит о двух монстрах своего дела, о двух великих тренерах. Они представляют для меня хороший пример для подражания".

"Я надеюсь, что футбол не займет всю мою жизнь, но ближайшие 10 лет уж точно. Этого будет достаточно для меня. Больше 20 лет? Сейчас мне 47, и я лишь надеюсь, что моя жена не слушает вас, иначе она разозлится", - цитирует Конте Daily Mirror.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 08.01.2017 12:23 # apl-nash
    Расскажи это тому еврею, который за 10 лет 10 тренеров поменял

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  2. largo-winch 08.01.2017 12:05 # largo-winch
    Венгер тоже хотел стать как Ферги.
    И Моур тоже.

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  3. terrann 08.01.2017 12:01 # terrann
    Ему уже 47. Пора заканчивать тренерскую карьеру. Эхх, жаль. Все возможности были норм тренером стать

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