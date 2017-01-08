"Челси" и "Сити" готовы сделать свои предложения по Нзонзи

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи отклонил предложение андалузского клуба о новом контракте, приблизив свое возвращение в Премьер-Лигу.

Действующий трудовой договор 28-летнего француза с победителями Лиги Европы рассчитан до 2019 года и предусматривает пункт об отступных, установленных в размере 25 миллионов фунтов.



Такого рода сумму без проблемы готовы заплатить "Челси" и "Манчестер Сити", которых издание The Sun называет фаворитами в борьбе за Нзонзи, ранее поигравшего в Англии за "Блэкберн" и "Стоук".



"Севилья" попыталась оградить свою звезду от интереса других клубов, предложив Стивену новый контракт на улучшенных условиях и с увеличенной почти до 50 млн. фунтов суммой отступных, однако Нзонзи ответил отказом.



Своим отказом Нзонзи продемонстрировал, что открыт к расставанию с "Севильей". Определенный интерес к Стивену также приписывают "Ювентусу", "Арсеналу" и "Эвертону".