Гвардиола: "Англия изменит меня"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что не может изменить английский футбол — вместо этого английский футбол изменит его самого.

После триумфальных периодов работы Гвардиолы в "Барселоне" и "Баварии" многие ожидали, что испанский специалист столь же быстро и эффектно добьется успеха в "Сити", изменив облик английского футбол.



Но пока Гвардиола испытывает огромные проблемы, а в Премьер-Лиге занимает только четвертое место. Теперь Хосеп понимает, что если кому и придется измениться, то только ему самому.



"Я не собираюсь менять Англию, и я не хочу этого делать. Конечно, Англия изменит меня. За этим я и пришел — чтобы измениться. Это приятно".



"Когда ты всю свою карьеру, 15 или 20 лет, делаешь одно и то же как тренер, это скучно. Я бы мог до сих пор оставаться в "Барселоне", жить в своем доме и тренировать одних и тех же игроков".



"Однако у каждой страны своя особенность, свой стиль игры. И это чудесно. Поэтому футбол и является удивительной игрой. Я уже говорил это миллион раз — я пришел сюда и, конечно, пытаюсь адаптироваться к английскому футболу с учетом того, во что я верю".



"Однако в футболе играют 11 против 11, а поля здесь меньше — или выглядят меньше. Высокий темп, агрессивность и дозволение играть, не замечая фолов, выступают дополнительной сложностью. Я понимаю это, и я никогда не жаловался. Это просто нечто такое, в чем мы должны прибавить", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.