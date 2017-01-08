"Челси" придется отдать Батшуайи, чтобы заполучить Льоренте
"Суонси" не заинтересован в продаже нападающего Фернандо Льоренте в "Челси", но готов обсудить сделку, если взамен сможет взять в аренду у "синих" Мичи Батшуайи.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что главный тренер "синих" Антонио Конте заинтересован в воссоединении с Льоренте, своим бывшим подопечным по "Ювентусу". Но сразу же стало понятно, что сделка маловероятна, учитывая отчаянное положение "лебедей" в Премьер-Лиге.
Как сообщает Daily Mirror, единственный шанс для "Челси" заполучить 31-летнего испанца заключается в том, чтобы взамен предложить "Суонси" возможность арендовать до конца сезона Батшуайи, который в этом сезоне Премьер-Лиги еще не выходил в стартовом составе.
Подобного рода размен позволит Конте обеспечить игровой практикой в Премьер-Лиге своего летнего новичка, а заодно заполучить отлично знакомого игрока, чей опыт пригодился бы "синим" во второй половине сезона.
08.01.2017 09:00
Просмотров: 734
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В чём прикол? Шило на мыло какое-то получается.
(ответить)
сегодня посмотрим на Мичи Батшуайи,не надо не кого и так хватает двух Коста и Мичи.
(ответить)
Ну посмотрим что из этого выйдет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий