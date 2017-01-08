"Челси" придется отдать Батшуайи, чтобы заполучить Льоренте

"Суонси" не заинтересован в продаже нападающего Фернандо Льоренте в "Челси", но готов обсудить сделку, если взамен сможет взять в аренду у "синих" Мичи Батшуайи.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что главный тренер "синих" Антонио Конте заинтересован в воссоединении с Льоренте, своим бывшим подопечным по "Ювентусу". Но сразу же стало понятно, что сделка маловероятна, учитывая отчаянное положение "лебедей" в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mirror, единственный шанс для "Челси" заполучить 31-летнего испанца заключается в том, чтобы взамен предложить "Суонси" возможность арендовать до конца сезона Батшуайи, который в этом сезоне Премьер-Лиги еще не выходил в стартовом составе.



Подобного рода размен позволит Конте обеспечить игровой практикой в Премьер-Лиге своего летнего новичка, а заодно заполучить отлично знакомого игрока, чей опыт пригодился бы "синим" во второй половине сезона.