"Челси" придется отдать Батшуайи, чтобы заполучить Льоренте

Мичи Батшуайи "Суонси" не заинтересован в продаже нападающего Фернандо Льоренте в "Челси", но готов обсудить сделку, если взамен сможет взять в аренду у "синих" Мичи Батшуайи.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что главный тренер "синих" Антонио Конте заинтересован в воссоединении с Льоренте, своим бывшим подопечным по "Ювентусу". Но сразу же стало понятно, что сделка маловероятна, учитывая отчаянное положение "лебедей" в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mirror, единственный шанс для "Челси" заполучить 31-летнего испанца заключается в том, чтобы взамен предложить "Суонси" возможность арендовать до конца сезона Батшуайи, который в этом сезоне Премьер-Лиги еще не выходил в стартовом составе.

Подобного рода размен позволит Конте обеспечить игровой практикой в Премьер-Лиге своего летнего новичка, а заодно заполучить отлично знакомого игрока, чей опыт пригодился бы "синим" во второй половине сезона.


Метки Батшуайи, Льоренте, слухи, Суонси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 09:00

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  1. mata-hazard 08.01.2017 10:16 # mata-hazard
    В чём прикол? Шило на мыло какое-то получается.

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  2. whitesmoke 08.01.2017 09:11 # whitesmoke
    сегодня посмотрим на Мичи Батшуайи,не надо не кого и так хватает двух Коста и Мичи.

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  3. chelsea88 08.01.2017 09:10 # chelsea88
    Ну посмотрим что из этого выйдет.

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