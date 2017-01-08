Куман требует от "Эвертона" приобретений

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман потребовал от своего клуба приобретений после выбывания из Кубка Англии.

В субботу "ириски" были обыграны на своем поле "Лестером" благодаря дублю Ахмеда Мусы — 1:2. Таким образом, "Эвертон" выбыл из кубкового турнира, едва в нем стартовав.



Пребывая в расстроенных чувствах, 53-летний голландец призвал боссов своего клуба осознать необходимость усиления и найти деньги в дополнение к тем 11 миллионам фунтам, что были потрачены на юного нападающего Адемолу Лукмана.



"Я знаю, что необходимо изменить. Если каждый откроет свои глаза, возможно, мы сможем продвинуться дальше в своем развитии — потому что это именно то, в чем нуждается эта команда".



"Я рассчитываю на приобретения, и руководство знает это, потому что мы разговариваем о том, в чем мы нуждаемся, в чем нуждается команда. Дело за (спортивным директором) Стивом Уолшем".



"Надеюсь, каждый понимает, что команда должна добиваться результатов, которые бы соответствовали ожиданиям этого клуба. Я бы мог объяснить причины поражения подробнее, но я не хочу. Это нечто, что мы должны обсудить внутри коллектива", — цитирует Кумана BBC.