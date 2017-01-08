Второе предложение "Вест Хэма" по Хогану отклонено

"Вест Хэм" сделал уже свое второе предложение о покупке нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана, но вновь получил отказ.

Свое первое предложение в размере 10 миллионов фунтов насчет 24-летнего англичанина, забившего 14 голов в 26 матчах за клуб из Чемпионшипа в этом сезоне, "молотобойцы" направили в четверг.



Спустя пару дней лондонский клуб вернулся с увеличенной на 1.5 млн. фунтов, но вновь получил отказ. При этом, сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" не спешит завершать свой интерес к Хогану, продолжая диалог с "Брентфордом".



В данный момент "Брентфорд" оценивает своего бомбардира, чей контракт истекает через 18 месяцев, в 15 млн. фунтов, однако "Вест Хэму" лучше поторопиться, потому что в услугах Скотта также заинтересован немецкий "Лейпциг".



