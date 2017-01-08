Венгер доволен капитаном Жиру
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил своего нападающего Оливье Жиру за проявленные лидерские качества в победном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Престона".
В субботу вечером Жиру забил свой четвертый гол в четырех последних матчах, обеспечив "канонирам" волевую победу 1:2, а вместе с ней выход в следующий раунд Кубка Англии.
На этот матч Венгер выпустил соотечественника с капитанской повязкой, и Оливье прекрасно справился с ролью лидера, уверен Арсен.
"В последнее время он много забивает. Каждый делает свой вклад, и он в данный момент находится в хорошей форме. У него голы идут один за другим".
"Мне нравится использовать ротацию среди капитанов. Он преодолел сложный период, когда не играл, и это весьма затянулось, однако он не терял концентрацию и продолжал работать. Он проявил свои лидерские качества, и поэтому сегодня он был капитаном", — цитирует Венгера Sky Sports.
08.01.2017 06:00
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