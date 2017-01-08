ПСЖ хочет купить Санчеса летом за 60 миллионов фунтов

Согласно информации Daily Mirror, в конце сезона у нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса появится вариант, который бы удовлетворил его и финансовые, и спортивные амбиции — вариант с переходом в ПСЖ.

Как известно, "канониры" уже несколько месяцев пытаются склонить свою чилийскую звезду к новой сделке, выражая готовность повысить зарплату Алексиса до 200 тысяч фунтов в неделю.



В то же время в Китае Санчесу предлагают в два раза больше денег, но от переезда в азиатскую лигу Алексиса удерживают его спортивные амбиции, особенно касающиеся Лиги Чемпионов.



В сложившейся ситуации 28-летнего Санчеса может заинтересовать вариант с ПСЖ, чей спортивный директор Патрик Клюйверт является большим поклонником Алексиса, который, как и он сам, поиграл за "Барселону".



Парижане уже вышли на контакт с Санчесом и обозначили свой интерес, призвав Алексиса отложить вопрос о своем будущем до окончания сезона, когда чемпионы Франции будут готовы предложить "Арсеналу" 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Если все пойдет по плану ПСЖ, то "канонирам" будет чрезвычайно сложно отказаться от такого рода предложения, ведь следующим летом у Санчеса останется всего 12 месяцев по своему действующему контракту.