ПСЖ хочет купить Санчеса летом за 60 миллионов фунтов
Согласно информации Daily Mirror, в конце сезона у нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса появится вариант, который бы удовлетворил его и финансовые, и спортивные амбиции — вариант с переходом в ПСЖ.
Как известно, "канониры" уже несколько месяцев пытаются склонить свою чилийскую звезду к новой сделке, выражая готовность повысить зарплату Алексиса до 200 тысяч фунтов в неделю.
В то же время в Китае Санчесу предлагают в два раза больше денег, но от переезда в азиатскую лигу Алексиса удерживают его спортивные амбиции, особенно касающиеся Лиги Чемпионов.
В сложившейся ситуации 28-летнего Санчеса может заинтересовать вариант с ПСЖ, чей спортивный директор Патрик Клюйверт является большим поклонником Алексиса, который, как и он сам, поиграл за "Барселону".
Парижане уже вышли на контакт с Санчесом и обозначили свой интерес, призвав Алексиса отложить вопрос о своем будущем до окончания сезона, когда чемпионы Франции будут готовы предложить "Арсеналу" 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Если все пойдет по плану ПСЖ, то "канонирам" будет чрезвычайно сложно отказаться от такого рода предложения, ведь следующим летом у Санчеса останется всего 12 месяцев по своему действующему контракту.
08.01.2017 00:05
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Последние комментарии:
Если есть амбиции связанные с ЛЧ то тогда по любому в ПСЖ...
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в принципе если захочет уйти то не продавать и заблочить накуй, чтоб на чм даже не поехал.
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ну если 60, то минимум 70)) а то в китай))
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Уйдёт по любому ...
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