ПСЖ хочет купить Санчеса летом за 60 миллионов фунтов

Алексис Санчес Согласно информации Daily Mirror, в конце сезона у нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса появится вариант, который бы удовлетворил его и финансовые, и спортивные амбиции — вариант с переходом в ПСЖ.

Как известно, "канониры" уже несколько месяцев пытаются склонить свою чилийскую звезду к новой сделке, выражая готовность повысить зарплату Алексиса до 200 тысяч фунтов в неделю.

В то же время в Китае Санчесу предлагают в два раза больше денег, но от переезда в азиатскую лигу Алексиса удерживают его спортивные амбиции, особенно касающиеся Лиги Чемпионов.

В сложившейся ситуации 28-летнего Санчеса может заинтересовать вариант с ПСЖ, чей спортивный директор Патрик Клюйверт является большим поклонником Алексиса, который, как и он сам, поиграл за "Барселону".

Парижане уже вышли на контакт с Санчесом и обозначили свой интерес, призвав Алексиса отложить вопрос о своем будущем до окончания сезона, когда чемпионы Франции будут готовы предложить "Арсеналу" 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Если все пойдет по плану ПСЖ, то "канонирам" будет чрезвычайно сложно отказаться от такого рода предложения, ведь следующим летом у Санчеса останется всего 12 месяцев по своему действующему контракту.


Метки Арсенал, ПСЖ, Санчес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2017 00:05

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  1. bes-ter 08.01.2017 00:23 # bes-ter
    Если есть амбиции связанные с ЛЧ то тогда по любому в ПСЖ...

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  2. wengerrrro 08.01.2017 00:23 # wengerrrro
    в принципе если захочет уйти то не продавать и заблочить накуй, чтоб на чм даже не поехал.

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  3. wengerrrro 08.01.2017 00:22 # wengerrrro
    ну если 60, то минимум 70)) а то в китай))

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  4. chelsealondon 08.01.2017 00:10 # chelsealondon
    Уйдёт по любому ...

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