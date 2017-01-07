"Арсенал" выстрадал победу над "Престоном"

Провалив первый тайм выездного матча против "Престона" и чудом пропустив лишь один гол, "Арсенал" смог добавить после перерыва и выстрадать победу со счетом 1:2, которая вывела "канониров" в 4-й раунд Кубка Англии.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер сдержал слово, предоставив отдых Петру Чеху, Лорану Косьелни и Алексису Санчесу. Лукас Перес выступит партнером по нападению для Оливье Жиру, который в этот вечер примерил капитанскую повязку.



"Арсенал" неуверенно начал матч и уже на седьмой минуте пропустил. Айден Макгиди классно сыграл в полузащите и сделал передачу в штрафную на Джордана Хагилла. И хотя нападающий "Престона" был обезврежен, мяч удачно отскочил к Каллуму Робинсону, который расстрелял Давида Оспину — 1:0.



Быстрый гол просто окрылил хозяев. В дальнейшем середняк Чемпионшипа просто "возил" соперника по полю, создав и упустил ряд убойных моментов, включая два эпизода с выносом мяча с лини ворот Оспины и незасчитанный гол Робинсона из-за фола на голкипере.



Зато уже на первой минуте второго тайма "канониры" сравняли счет. Аарон Рэмси принял скидку на подступах к штрафной площади от Алекса Ивоби, сделал шаг вперед и резко пробил в ближний угол ворот — 1:1.



Игра стала более тяжелой для "Престона". "Арсенал" забрал себе мяч и закрепился на половине поля соперника, правда, все это было без скорости и опасных моментов, если не считать отраженный голкипером удар Шкодрана Мустафи.



Однако выстоять до финального свистка хозяевам не удалось. На 89-й минуте Перес догнал уходящий мяч, сделал пас пяткой на линию вратарской, куда уже подоспел Жиру — 1:2.



Только большое везение помогло "Арсеналу" не пропустить больше одного гола в первом тайме, однако во втором тайме команде Арсена Венгера удалось наладить контроль над ситуацией и вырвать победу, оставившую много вопросов к игре "канониров".



"Престон" — "Арсенал" — 1:2 (1:0)



Голы: Робинсон 7 — Рэмси 46, Жиру 89.



"Престон": Максвелл, Вермейл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер (Брауни 60), Пирсон, Джонсон (Хорган 81), Макгиди, Робинсон, Хагилл (Макьенок 75).



"Арсенал": Оспина, Мэйтланд-Найлс (Холдинг 90), Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмси, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 83), Ивоби, Перес (Рейн-Аделаид 90), Жиру.



Предупреждения: Хагилл, Каннингем, Пирсон — Паулиста.