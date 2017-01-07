"Арсенал" выстрадал победу над "Престоном"

Оливье Жиру Провалив первый тайм выездного матча против "Престона" и чудом пропустив лишь один гол, "Арсенал" смог добавить после перерыва и выстрадать победу со счетом 1:2, которая вывела "канониров" в 4-й раунд Кубка Англии.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер сдержал слово, предоставив отдых Петру Чеху, Лорану Косьелни и Алексису Санчесу. Лукас Перес выступит партнером по нападению для Оливье Жиру, который в этот вечер примерил капитанскую повязку.

"Арсенал" неуверенно начал матч и уже на седьмой минуте пропустил. Айден Макгиди классно сыграл в полузащите и сделал передачу в штрафную на Джордана Хагилла. И хотя нападающий "Престона" был обезврежен, мяч удачно отскочил к Каллуму Робинсону, который расстрелял Давида Оспину — 1:0.

Быстрый гол просто окрылил хозяев. В дальнейшем середняк Чемпионшипа просто "возил" соперника по полю, создав и упустил ряд убойных моментов, включая два эпизода с выносом мяча с лини ворот Оспины и незасчитанный гол Робинсона из-за фола на голкипере.

Зато уже на первой минуте второго тайма "канониры" сравняли счет. Аарон Рэмси принял скидку на подступах к штрафной площади от Алекса Ивоби, сделал шаг вперед и резко пробил в ближний угол ворот — 1:1.

Игра стала более тяжелой для "Престона". "Арсенал" забрал себе мяч и закрепился на половине поля соперника, правда, все это было без скорости и опасных моментов, если не считать отраженный голкипером удар Шкодрана Мустафи.

Однако выстоять до финального свистка хозяевам не удалось. На 89-й минуте Перес догнал уходящий мяч, сделал пас пяткой на линию вратарской, куда уже подоспел Жиру — 1:2.

Только большое везение помогло "Арсеналу" не пропустить больше одного гола в первом тайме, однако во втором тайме команде Арсена Венгера удалось наладить контроль над ситуацией и вырвать победу, оставившую много вопросов к игре "канониров".

"Престон" — "Арсенал" — 1:2 (1:0)

Голы: Робинсон 7 — Рэмси 46, Жиру 89.

"Престон": Максвелл, Вермейл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер (Брауни 60), Пирсон, Джонсон (Хорган 81), Макгиди, Робинсон, Хагилл (Макьенок 75).

"Арсенал": Оспина, Мэйтланд-Найлс (Холдинг 90), Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмси, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 83), Ивоби, Перес (Рейн-Аделаид 90), Жиру.

Предупреждения: Хагилл, Каннингем, Пирсон — Паулиста.


Метки Арсенал, Кубок Англии, обзор матча, Престон

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2017 22:30

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Последние комментарии:




  1. gufak 07.01.2017 23:32 # gufak
    Отскочили знатно)

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  2. sausage 07.01.2017 23:30 # sausage
    Да уж, при наличии двух кубковых турниров, большинству клубов АПЛ пох на результаты на таких стадиях. КАЛ вообще упразднять пора, тогда может и поднимется мотивация.

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  3. parfirchik 07.01.2017 23:27 # parfirchik
    Арсенал достоин побеждать. Жиру топарь. Чет негусто тут в прайм-тайм. Случилось что?

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  4. wilshere-legend 07.01.2017 23:23 # wilshere-legend
    И как они еще не устали своими яйцами огромными звенеть

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  5. maxvel 07.01.2017 23:18 # maxvel
    https://pp.vk.me/c608620/v608620112/3765/0EoLyBAbyWQ.jpg
    человек справа напал на мирзоева

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  6. aristarh-overeem 07.01.2017 23:16 # aristarh-overeem
    Геи одним словом

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  7. kms-po-sportu 07.01.2017 22:56 # kms-po-sportu
    Гг кукарекали про то, что у них самая топовая полузащита, а на деле без касорлы и озила пас вперед никто не может дать.

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  8. maxvel 07.01.2017 22:52 # maxvel
    жиру в который раз спасает жопы гг

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  9. chelsea88 07.01.2017 22:52 # chelsea88
    Гейгуннеры опять на радостях пошпекаются.

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  10. terrann 07.01.2017 22:51 # terrann
    Арс победил. А они все ноют

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  11. manreds 07.01.2017 22:45 # manreds
    чисто на отскоке

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  12. stevens 07.01.2017 22:43 # stevens
    А как они с Сити и Эвертоном сыграли в этом сезоне? На каком они месте? Сколько у них побед в еврокубках?

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  13. gameboy 07.01.2017 22:41 # gameboy
    Сколько там голов уже после 80+ в этом сезоне?

    Чисто стиль САФа, только без глубокого орала в судейской

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  14. aliluya-nn 07.01.2017 22:41 # aliluya-nn
    В последних матчах команда выходит на поле какая-то не настроенная на боевой футбол ..как на тренировку собрались ..ладно хоть на классе выиграли и без травм

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  15. gameboy 07.01.2017 22:40 # gameboy
    миха выстрадал заголовок на фупл)

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  16. reams 07.01.2017 22:38 # reams
    изили

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  17. arsenalekc 07.01.2017 22:37 # arsenalekc
    Матч начал смотреть когда счет был уже 1-0. И по игре в первом тайме я не узнавал команду - ошибок в передачах дофига. Ну как в игре кур и пенсов. Не арсенальская игра была.
    Без распасовщика (Озил, Касорла, Санчес) некому обострять игру четкими пасами. Рэмзи и Окслейд слишком подолгу возятся с мячом.
    Перес понемногу привыкает к неиспанской игре)

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  18. bratella 07.01.2017 22:35 # bratella
    чисто на характере

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  19. samir 07.01.2017 22:34 # samir
    У Миши опять бомбит от Арсенала, добейся такой победы любая другая команда, он бы назвал эту победу волевой... а тут выстрадал, отскочил, повезло.

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  20. wengerrrro 07.01.2017 22:33 # wengerrrro
    выстрадал лол))
    радует что нет переигровки и победа добыта очень малой кровью, без травм, без затрата сил. идем дальше

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