"Арсенал" выстрадал победу над "Престоном"
Провалив первый тайм выездного матча против "Престона" и чудом пропустив лишь один гол, "Арсенал" смог добавить после перерыва и выстрадать победу со счетом 1:2, которая вывела "канониров" в 4-й раунд Кубка Англии.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер сдержал слово, предоставив отдых Петру Чеху, Лорану Косьелни и Алексису Санчесу. Лукас Перес выступит партнером по нападению для Оливье Жиру, который в этот вечер примерил капитанскую повязку.
"Арсенал" неуверенно начал матч и уже на седьмой минуте пропустил. Айден Макгиди классно сыграл в полузащите и сделал передачу в штрафную на Джордана Хагилла. И хотя нападающий "Престона" был обезврежен, мяч удачно отскочил к Каллуму Робинсону, который расстрелял Давида Оспину — 1:0.
Быстрый гол просто окрылил хозяев. В дальнейшем середняк Чемпионшипа просто "возил" соперника по полю, создав и упустил ряд убойных моментов, включая два эпизода с выносом мяча с лини ворот Оспины и незасчитанный гол Робинсона из-за фола на голкипере.
Зато уже на первой минуте второго тайма "канониры" сравняли счет. Аарон Рэмси принял скидку на подступах к штрафной площади от Алекса Ивоби, сделал шаг вперед и резко пробил в ближний угол ворот — 1:1.
Игра стала более тяжелой для "Престона". "Арсенал" забрал себе мяч и закрепился на половине поля соперника, правда, все это было без скорости и опасных моментов, если не считать отраженный голкипером удар Шкодрана Мустафи.
Однако выстоять до финального свистка хозяевам не удалось. На 89-й минуте Перес догнал уходящий мяч, сделал пас пяткой на линию вратарской, куда уже подоспел Жиру — 1:2.
Только большое везение помогло "Арсеналу" не пропустить больше одного гола в первом тайме, однако во втором тайме команде Арсена Венгера удалось наладить контроль над ситуацией и вырвать победу, оставившую много вопросов к игре "канониров".
"Престон" — "Арсенал" — 1:2 (1:0)
Голы: Робинсон 7 — Рэмси 46, Жиру 89.
"Престон": Максвелл, Вермейл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер (Брауни 60), Пирсон, Джонсон (Хорган 81), Макгиди, Робинсон, Хагилл (Макьенок 75).
"Арсенал": Оспина, Мэйтланд-Найлс (Холдинг 90), Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмси, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 83), Ивоби, Перес (Рейн-Аделаид 90), Жиру.
Предупреждения: Хагилл, Каннингем, Пирсон — Паулиста.
07.01.2017 22:30
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Последние комментарии:
Отскочили знатно)
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Да уж, при наличии двух кубковых турниров, большинству клубов АПЛ пох на результаты на таких стадиях. КАЛ вообще упразднять пора, тогда может и поднимется мотивация.
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Арсенал достоин побеждать. Жиру топарь. Чет негусто тут в прайм-тайм. Случилось что?
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И как они еще не устали своими яйцами огромными звенеть
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https://pp.vk.me/c608620/v608620112/3765/0EoLyBAbyWQ.jpg
человек справа напал на мирзоева
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Геи одним словом
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Гг кукарекали про то, что у них самая топовая полузащита, а на деле без касорлы и озила пас вперед никто не может дать.
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жиру в который раз спасает жопы гг
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Гейгуннеры опять на радостях пошпекаются.
(ответить)
Арс победил. А они все ноют
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чисто на отскоке
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А как они с Сити и Эвертоном сыграли в этом сезоне? На каком они месте? Сколько у них побед в еврокубках?
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Сколько там голов уже после 80+ в этом сезоне?
Чисто стиль САФа, только без глубокого орала в судейской
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В последних матчах команда выходит на поле какая-то не настроенная на боевой футбол ..как на тренировку собрались ..ладно хоть на классе выиграли и без травм
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миха выстрадал заголовок на фупл)
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изили
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Матч начал смотреть когда счет был уже 1-0. И по игре в первом тайме я не узнавал команду - ошибок в передачах дофига. Ну как в игре кур и пенсов. Не арсенальская игра была.
Без распасовщика (Озил, Касорла, Санчес) некому обострять игру четкими пасами. Рэмзи и Окслейд слишком подолгу возятся с мячом.
Перес понемногу привыкает к неиспанской игре)
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чисто на характере
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У Миши опять бомбит от Арсенала, добейся такой победы любая другая команда, он бы назвал эту победу волевой... а тут выстрадал, отскочил, повезло.
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выстрадал лол))
радует что нет переигровки и победа добыта очень малой кровью, без травм, без затрата сил. идем дальше
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