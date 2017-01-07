Премьер-Лига понесла первые потери в Кубке Англии
Первый же матч в Кубке Англии обернулся выбыванием из турнира сразу для нескольких представителей Премьер-Лиги.
В субботу Премьер-Лига потеряла своих первых представителей в национальном кубке. Из дальнейшей борьбы за старейший футбольный трофей выбыл "Эвертон", проигравший дома "Лестеру" со счетом 2:1. Пол Кемент дебютировал на тренерском мостике "Суонси" с поражения 2:0 от "Халла". "Борнмут" был бит "Миллуоллом" (3:0), "Стоук" — "Вулверхэмптоном", а "Вест Бромвич" — "Дерби".
Кроме того, "Кристал Пэлас", "Саутгемптон", "Сандерленд" и "Бернли" теперь ожидает переигровка.
"Болтон" — "Кристал Пэлас" — 0:0 (0:0)
"Кристал Пэлас": Сперони, Дилэйни, Фрайерс, Келли, Уорд, Матч, Ли, Фламини, Ледли (Таунсенд 66), Реми (Кабайе 45), Кэмпбелл (Кайкай 80).
"Эвертон" — "Лестер" — 1:2 (0:0)
Голы: Лукаку 63 — Муса 66, 71.
"Эвертон": Роблес, Коулмен, Уильямс, Фунес Мори, Бэйнс, Дэвис, Баркли (Коне 75), Бэрри, Холгейт (Деулофеу 45), Лукаку, Валенсия (Миральяс 62).
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Дринкуоер, Олбрайтон (Капустка 84), Ульоа (Муса 35), Грей (Фукс 77).
"Халл" — "Суонси" — 2:0 (0:0)
Голы: Эрнандес 78, Таймон 90.
"Халл": Якупович, Робертсон, Мейлер, Хаддлстоун, Снодграсс, Клукас, Ливермор, Диоманде (Таймон 89), Доусон (Малони 70), Хенриксен (Эрнандес 63), Мейсон.
"Суонси": Нордфелт, Ноутон, Фернандес, Ван дер Хорн, Кингсли (Рангель 67), Корк, Ки, Дайер (Рутледж 63), Фер, Сигурдссон, Бастон (Льоренте 62).
"Миллуолл" — "Борнмут" — 3:0 (1:0)
Голы: Морисон 26, Каммингс 49, Фергюсон 90.
"Борнмут": Федеричи, Ли (Уилсон 45), Уилсон, Мингс, Смит (Кук 74), Сурман, Хиндман (Гослинг 56), Пью, Айб, Граббан, Муссе.
"Норвич" — "Саутгемптон" — 2:2 (0:1)
Голы: Уиттакер 52 (пен), Нейсмит 90 — Ван Дейк 38, Йошида 67.
"Саутгемптон": Льюис, Йошида, Стивенс, Ван Дейк, Бертран, Тадич, Уорд-Проуз, Рид (Ромеу 63), Хейбьерг, Симс (Редмонд 78), Лонг (Родригес 63).
"Стоук" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:1)
Голы: Кошта 29, Догерти 80.
"Стоук": Грант, Джонсон, Шаукросс, Мартинс Инди, Питерс, Имбула (Адам 45), Афеллай, Шакири (Нгой 72), Кркич (Аллен 45), Арнаутович, Крауч.
"Сандерленд" — "Бернли" — 0:0 (0:0)
"Сандерленд": Манноне, Манкильо, Джилободжи, Денайер, Ван Анхольт, Лав, Родуэлл, Ларссон (О'Ши 84), Янузай, Борини, Дефо.
"Бернли": Поуп, Дариква, Кин, Тарковски, Уорд, Арфилд (Кайтли 60), Дефур, Бартон, Гудмундссон (Хендрик 72), Вокс, Грей (Барнс 72).
"Уотфорд" — "Бертон" — 2:0 (1:0)
Голы: Кабаселе 21, Синклер 77.
"Уотфорд": Пантилимон, Кабул (Джа Джедже 60), Кэткарт (Предль 16), Бритос, Кабаселе, Капу, Дукуре, Мейсон, Синклер (Стюарт 90), Игало, Дини.
"Вест Бромвич" — "Дерби" — 1:2 (1:0)
Голы: Филлипс 35 — Бент 51, Инс 54.
"Вест Бромвич": Майхилл, Доусон, Макаули, Олссен (Шадли 78), Галлоуэй (Робсон-Кану 68), Якоб, Флетчер, Филлипс, Моррисон, Макклин, Рондон.
"Аккрингтон" — "Лутон" — 2:1 (1:0)
Голы: Макконвилл 45, Беклс 57 — Грей 54.
"Барроу" — "Рочдейл" — 0:2 (0:1)
Голы: Хендерсон 17, 62.
"Бирмингем" — "Ньюкасл" — 1:1 (1:1)
Голы: Юткевич 42 — Мерфи 5.
"Блэкпул" — "Барнсли" — 0:0 (0:0)
"Брентфорд" — "Истли" — 5:1 (5:1)
Голы: Барбет 9 (пен), Филд 17, 38, Вайб 23, Сойерс 45 — Обилейе 29.
"Брайтон" — "МК Донс" — 2:0 (1:0)
Голы: Кайал 9, Хемед 72.
"Бристоль Сити" — "Флитвуд" — 0:0 (0:0)
"Хаддерсфилд" — "Порт Вейл" — 4:0 (1:0)
Голы: Пейн 28, 84, Палмер 73, Банн 80.
"Ипсвич" — "Линкольн" — 2:2 (1:1)
Голы: Лоуренс 12, 86 — Робинсон 12, 65.
КПР — "Блэкберн" — 1:2 (0:1)
Голы: Бидуэлл 61 (пен) — Линч 8 (авт), Фини 58.
"Ротерхэм" — "Оксфорд" — 2:3 (0:1)
Голы: Уорд 51, Адейеми 90 — Тэйлор 41, Эдвардс 80, Хеммингс 88.
"Саттон" — "Уимблдон" — 0:0 (0:0)
"Уиган" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (1:0)
Голы: Григг 45, Вилдсхут 57.
"Уикомб" — "Стаурбридж" — 2:1 (0:0)
Голы: Вуд 47, Акинфенва 83 — Скарр 70.
07.01.2017 20:10
Просмотров: 2119
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мак"гиди топчик,В ЛФЦ ЕГО!!!!
(ответить)
о аснл вылетает)
(ответить)
Акинфенва 83
(ответить)
Миллуол!
красавцы, вынесли
(ответить)
Арсиньель выставил очень сильный состав, как бы новых травм не было
(ответить)
Норм фергюсон борнмут покарал
(ответить)
клемент же против пэласа еще дебютировал
(ответить)
скузи потеряли мозги бркнг
(ответить)
Во всех матчах счёт угадал. Норм.
(ответить)
Удачи! гпенсов с победой!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий