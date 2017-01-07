Премьер-Лига понесла первые потери в Кубке Англии

Первый же матч в Кубке Англии обернулся выбыванием из турнира сразу для нескольких представителей Премьер-Лиги.

В субботу Премьер-Лига потеряла своих первых представителей в национальном кубке. Из дальнейшей борьбы за старейший футбольный трофей выбыл "Эвертон", проигравший дома "Лестеру" со счетом 2:1. Пол Кемент дебютировал на тренерском мостике "Суонси" с поражения 2:0 от "Халла". "Борнмут" был бит "Миллуоллом" (3:0), "Стоук" — "Вулверхэмптоном", а "Вест Бромвич" — "Дерби".



Кроме того, "Кристал Пэлас", "Саутгемптон", "Сандерленд" и "Бернли" теперь ожидает переигровка.



"Болтон" — "Кристал Пэлас" — 0:0 (0:0)



"Кристал Пэлас": Сперони, Дилэйни, Фрайерс, Келли, Уорд, Матч, Ли, Фламини, Ледли (Таунсенд 66), Реми (Кабайе 45), Кэмпбелл (Кайкай 80).



"Эвертон" — "Лестер" — 1:2 (0:0)



Голы: Лукаку 63 — Муса 66, 71.



"Эвертон": Роблес, Коулмен, Уильямс, Фунес Мори, Бэйнс, Дэвис, Баркли (Коне 75), Бэрри, Холгейт (Деулофеу 45), Лукаку, Валенсия (Миральяс 62).



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Дринкуоер, Олбрайтон (Капустка 84), Ульоа (Муса 35), Грей (Фукс 77).



"Халл" — "Суонси" — 2:0 (0:0)



Голы: Эрнандес 78, Таймон 90.



"Халл": Якупович, Робертсон, Мейлер, Хаддлстоун, Снодграсс, Клукас, Ливермор, Диоманде (Таймон 89), Доусон (Малони 70), Хенриксен (Эрнандес 63), Мейсон.



"Суонси": Нордфелт, Ноутон, Фернандес, Ван дер Хорн, Кингсли (Рангель 67), Корк, Ки, Дайер (Рутледж 63), Фер, Сигурдссон, Бастон (Льоренте 62).



"Миллуолл" — "Борнмут" — 3:0 (1:0)



Голы: Морисон 26, Каммингс 49, Фергюсон 90.



"Борнмут": Федеричи, Ли (Уилсон 45), Уилсон, Мингс, Смит (Кук 74), Сурман, Хиндман (Гослинг 56), Пью, Айб, Граббан, Муссе.



"Норвич" — "Саутгемптон" — 2:2 (0:1)



Голы: Уиттакер 52 (пен), Нейсмит 90 — Ван Дейк 38, Йошида 67.



"Саутгемптон": Льюис, Йошида, Стивенс, Ван Дейк, Бертран, Тадич, Уорд-Проуз, Рид (Ромеу 63), Хейбьерг, Симс (Редмонд 78), Лонг (Родригес 63).



"Стоук" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:1)



Голы: Кошта 29, Догерти 80.



"Стоук": Грант, Джонсон, Шаукросс, Мартинс Инди, Питерс, Имбула (Адам 45), Афеллай, Шакири (Нгой 72), Кркич (Аллен 45), Арнаутович, Крауч.



"Сандерленд" — "Бернли" — 0:0 (0:0)



"Сандерленд": Манноне, Манкильо, Джилободжи, Денайер, Ван Анхольт, Лав, Родуэлл, Ларссон (О'Ши 84), Янузай, Борини, Дефо.



"Бернли": Поуп, Дариква, Кин, Тарковски, Уорд, Арфилд (Кайтли 60), Дефур, Бартон, Гудмундссон (Хендрик 72), Вокс, Грей (Барнс 72).



"Уотфорд" — "Бертон" — 2:0 (1:0)



Голы: Кабаселе 21, Синклер 77.



"Уотфорд": Пантилимон, Кабул (Джа Джедже 60), Кэткарт (Предль 16), Бритос, Кабаселе, Капу, Дукуре, Мейсон, Синклер (Стюарт 90), Игало, Дини.



"Вест Бромвич" — "Дерби" — 1:2 (1:0)



Голы: Филлипс 35 — Бент 51, Инс 54.



"Вест Бромвич": Майхилл, Доусон, Макаули, Олссен (Шадли 78), Галлоуэй (Робсон-Кану 68), Якоб, Флетчер, Филлипс, Моррисон, Макклин, Рондон.



"Аккрингтон" — "Лутон" — 2:1 (1:0)



Голы: Макконвилл 45, Беклс 57 — Грей 54.



"Барроу" — "Рочдейл" — 0:2 (0:1)



Голы: Хендерсон 17, 62.



"Бирмингем" — "Ньюкасл" — 1:1 (1:1)



Голы: Юткевич 42 — Мерфи 5.



"Блэкпул" — "Барнсли" — 0:0 (0:0)



"Брентфорд" — "Истли" — 5:1 (5:1)



Голы: Барбет 9 (пен), Филд 17, 38, Вайб 23, Сойерс 45 — Обилейе 29.



"Брайтон" — "МК Донс" — 2:0 (1:0)



Голы: Кайал 9, Хемед 72.



"Бристоль Сити" — "Флитвуд" — 0:0 (0:0)



"Хаддерсфилд" — "Порт Вейл" — 4:0 (1:0)



Голы: Пейн 28, 84, Палмер 73, Банн 80.



"Ипсвич" — "Линкольн" — 2:2 (1:1)



Голы: Лоуренс 12, 86 — Робинсон 12, 65.



КПР — "Блэкберн" — 1:2 (0:1)



Голы: Бидуэлл 61 (пен) — Линч 8 (авт), Фини 58.



"Ротерхэм" — "Оксфорд" — 2:3 (0:1)



Голы: Уорд 51, Адейеми 90 — Тэйлор 41, Эдвардс 80, Хеммингс 88.



"Саттон" — "Уимблдон" — 0:0 (0:0)



"Уиган" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (1:0)



Голы: Григг 45, Вилдсхут 57.



"Уикомб" — "Стаурбридж" — 2:1 (0:0)



Голы: Вуд 47, Акинфенва 83 — Скарр 70.