Маркос Рохо получил мышечную травму

Ложкой дегтя для "Манчестер Юнайтед" в победном матче Кубка Англии против "Рединга" стала травма защитника Маркоса Рохо. Однако главный тренер Жозе Моуриньо пока не знает, насколько серьезно его повреждение.

В преддверии кубкового матча на "Олд Траффорд" Моуриньо говорил, что не будет покупать центрального защитника в январе, несмотря на отъезд на Кубок Африки Эрик Байи. Жозе выражал уверенность, что Криса Смоллинга, Фила Джонса и Рохо ему достаточно.



Однако теперь "красным дьяволам", возможно, придется изменить свои планы, что зависит от вердикта докторов насчет Рохо, который завершил матч с "Редингом" уже на 19-й минуте.



"Это мышечная травма. Как и всегда, у меня много вопросительных знаков. Мне не нравится говорить, как это делают некоторые: "Повреждение первой степени, X дней отсутствия, повреждение второй степени". Давайте подождем и посмотрим", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.