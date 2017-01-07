Маркос Рохо получил мышечную травму

Маркос Рохо Ложкой дегтя для "Манчестер Юнайтед" в победном матче Кубка Англии против "Рединга" стала травма защитника Маркоса Рохо. Однако главный тренер Жозе Моуриньо пока не знает, насколько серьезно его повреждение.

В преддверии кубкового матча на "Олд Траффорд" Моуриньо говорил, что не будет покупать центрального защитника в январе, несмотря на отъезд на Кубок Африки Эрик Байи. Жозе выражал уверенность, что Криса Смоллинга, Фила Джонса и Рохо ему достаточно.

Однако теперь "красным дьяволам", возможно, придется изменить свои планы, что зависит от вердикта докторов насчет Рохо, который завершил матч с "Редингом" уже на 19-й минуте.

"Это мышечная травма. Как и всегда, у меня много вопросительных знаков. Мне не нравится говорить, как это делают некоторые: "Повреждение первой степени, X дней отсутствия, повреждение второй степени". Давайте подождем и посмотрим", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Рохо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2017 19:20

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  1. gay-fan-gunner 07.01.2017 20:00 # gay-fan-gunner
    разрыв крестов этой обезьяне не помешал быПользователь получил предупреждение

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  2. dragonishka 07.01.2017 19:52 # dragonishka
    Здоровья

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  3. chelsea88 07.01.2017 19:25 # chelsea88
    НЕ велика потеря

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  4. superglor 07.01.2017 19:24 # superglor
    Мозг это мышца?

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