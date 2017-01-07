Руни: "Для меня честь встать в один ряд с Чарльтоном"

Уэйн Руни Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился своей радостью от достижения рекордной отметки в 249 голов за клуб, выразив надежду, что не заставит ждать со следующим голом.

Именно 31-летний Руни открыл счет в субботнем матче 3-го раунда Кубка Англии против "Рединга", и этот гол впоследствии стал победным для "красных дьяволов" (4:0).

Одновременно Уэйн догнал сэра Бобби Чарльтона по количеству голов за "Юнайтед". Однако Руни уже не терпится превзойти легенду клуба.

"Это момент гордости для меня. Для меня огромная честь добиться этого в таком огромном клубе, как "Манчестер Юнайтед", и я по-настоящему горжусь этим моментом. Это нечто, что я не мог себе представить, ведь ты не забегаешь так далеко вперед. Однако я давно нахожусь в клубе, он стал огромной частью моей жизни, и для меня честь встать в один ряд с сэром Бобби".

"Ты хочешь устанавливать рекорды на глазах собственных болельщиков, и впереди у нас два домашних матча. Надеюсь, в одном из них я забью следующий гол", — сообщил Руни BT Sport.

Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо также выразил уверенность, что вскоре будет установлен новый рекорд результативности для клуба.

"Будет и еще более особенный день. Это замечательно, но я хочу еще один гол! Он удивительный парень в коллективе, и все мы хотим, чтобы он сделал это. Находиться в клубе в статусе его лучшего бомбардира — это волшебно для него", — добавил Моуриньо.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Рединг, рекорды, Руни, Чарльтон

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2017 18:35

Количество просмотров Просмотров: 637

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. terrann 07.01.2017 19:06 # terrann
    Легенда
    Теперь можно и продать

    (ответить)

  2. sj606 07.01.2017 19:05 # sj606
    наши поздравления shrek !

    (ответить)

  3. cold-siemens 07.01.2017 19:04 # cold-siemens
    Лучший английский игрок за последние лет 30, никакие чироты и лимпорты рядом не стоят. Факт.

    (ответить)

  4. vasya-mu 07.01.2017 18:54 # vasya-mu
    Руни красава!!!
    Чарлтон может ему предложить бабок, чтоб Руни не забил, но для Руни это зашквар. Поэтому ждём 250-ый юбилейный!

    (ответить)

  5. moneymaker 07.01.2017 18:42 # moneymaker
    А для Чарльтона зашквар

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: