Руни: "Для меня честь встать в один ряд с Чарльтоном"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился своей радостью от достижения рекордной отметки в 249 голов за клуб, выразив надежду, что не заставит ждать со следующим голом.

Именно 31-летний Руни открыл счет в субботнем матче 3-го раунда Кубка Англии против "Рединга", и этот гол впоследствии стал победным для "красных дьяволов" (4:0).



Одновременно Уэйн догнал сэра Бобби Чарльтона по количеству голов за "Юнайтед". Однако Руни уже не терпится превзойти легенду клуба.



"Это момент гордости для меня. Для меня огромная честь добиться этого в таком огромном клубе, как "Манчестер Юнайтед", и я по-настоящему горжусь этим моментом. Это нечто, что я не мог себе представить, ведь ты не забегаешь так далеко вперед. Однако я давно нахожусь в клубе, он стал огромной частью моей жизни, и для меня честь встать в один ряд с сэром Бобби".



"Ты хочешь устанавливать рекорды на глазах собственных болельщиков, и впереди у нас два домашних матча. Надеюсь, в одном из них я забью следующий гол", — сообщил Руни BT Sport.



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо также выразил уверенность, что вскоре будет установлен новый рекорд результативности для клуба.



"Будет и еще более особенный день. Это замечательно, но я хочу еще один гол! Он удивительный парень в коллективе, и все мы хотим, чтобы он сделал это. Находиться в клубе в статусе его лучшего бомбардира — это волшебно для него", — добавил Моуриньо.