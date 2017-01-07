"Челси" задумывается о возвращении Аке из "Борнмута"

Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что обдумывает досрочное возвращение из аренды в "Борнмуте" защитника Натана Аке.

Талантливый голландец на хорошем уровне провел прошлый сезон в аренде в "Уотфорде", но так и не нашел своего места в планах Конте на эту кампанию. Поэтому еще в конце июня Натан был отправлен в годичную командировку в "Борнмут".



Правда, эта годичная аренда предусматривает опцию досрочного прекращения в январе, и своей уверенной игрой за "вишенок" 21-летний голландец заставил "Челси" задуматься об этом варианте.



"Аке действительно хороший игрок, и сейчас он играет в каждом матче "Борнмута". Если честно, я обдумываю эту ситуацию, потому что возвращение Аке — это, вне всяких сомнений, интересная возможность для нас в это окно", — сообщил Конте в пятницу.



Меж тем, ESPN, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что клуб со "Стэмфорд Бридж" примет решение о будущем Аке уже в этот уикенд.