"Челси" задумывается о возвращении Аке из "Борнмута"
Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что обдумывает досрочное возвращение из аренды в "Борнмуте" защитника Натана Аке.
Талантливый голландец на хорошем уровне провел прошлый сезон в аренде в "Уотфорде", но так и не нашел своего места в планах Конте на эту кампанию. Поэтому еще в конце июня Натан был отправлен в годичную командировку в "Борнмут".
Правда, эта годичная аренда предусматривает опцию досрочного прекращения в январе, и своей уверенной игрой за "вишенок" 21-летний голландец заставил "Челси" задуматься об этом варианте.
"Аке действительно хороший игрок, и сейчас он играет в каждом матче "Борнмута". Если честно, я обдумываю эту ситуацию, потому что возвращение Аке — это, вне всяких сомнений, интересная возможность для нас в это окно", — сообщил Конте в пятницу.
Меж тем, ESPN, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что клуб со "Стэмфорд Бридж" примет решение о будущем Аке уже в этот уикенд.
07.01.2017 18:00
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Еще Калаш где то ошивается...помню он знатно отыграл матч с колбасой. Джеррард не даст соврать..)))) он помнит гол Демба БА
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И платить не надо
А там еще летом кристенсен возвращается
2 потенциальных топаря за 0 евро
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натан "поедатель колбасных сердец" аке мы ждем тебя
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Бегает у меня в защите в фифа мобайл, не оч как-то он там. Хотя игру те еще неадекваты сделали. У них лучший опорник мира - Нголо Канте является обычным золотым игроком, а какой-то унылый кусок скумовского гавнеца почба - это уникальный игрок с топовыми характеристиками. Канадцы сцук никуя в футболе не шарят
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