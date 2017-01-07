Руни повторил рекорд Чарльтона и помог МЮ выйти в 4-й раунд Кубка Англии

Уэйн Руни повторил рекорд великого Бобби Чарльтона по количеству голов за "Манчестер Юнайтед", своим результативным ударом поспособствовав победе над "Редингом" в рамках 3-го раунда Кубка Англии — 4:0.

Относительно последнего матча в Премьер-Лиге против "Вест Хэма" в стартовом составе "красных дьяволов" уцелели лишь Маркос Рохо и Майкл Кэррик. Среди прочих свой шанс получил и капитан Уэйн Руни.



Хозяева сразу же навалились на своего соперника и, немного пристрелявшись, уже на седьмой минуте открыли счет. Антони Мартиаль дерзко сыграл на левом фланге, отдал короткую передачу на Хуана Мату, а тот отпасовал по воздуху Руни. Уэйн же ногой подправил мяч в ворота, сравнявшись по количеству голов за клуб с Бобби Чарльтоном (249) — 1:0.



"Юнайтед" продолжал владеть тотальным преимуществом и на 15-й минуте удвоил счет. Мартиаль сыграл в стенку с Руни, ворвался в штрафную и обводящим ударом с рикошетом от ног защитника поразил дальний угол ворот — 2:0.



В дальнейшем "дьяволы" действовали раскрепощенно, играя в открытый футбол, и позволяя играть в открытый футбол сопернику. "Рединг" создал пару достойных внимания моментов, но за 45 минут в створ ворот Серхио Ромеро так ни разу и не пробил.



Во втором тайме "Рединг" слегка добавил и даже обошел хозяев по владению мячом, но нанести точный удар по-прежнему никак не мог. А на 75-й минуте Майкл Кэррик великолепной передачей со своей половины поля отправил Маркуса Рэшфорда один на один, и юный нападающий великолепно разобрался в ситуации — 3:0.



На 79-й минуте случился еще один гол. Голкипер гостей Али Аль-Хабси махнул ногой мимо мяча, и Рэшфорд сполна воспользовался этим подарком, поразив пустые ворота — 4:0.



"Юнайтед" уверенно обыграл команду Япа Стама составом, который был далек от оптимального, одновременно продлив свою победную серию до семи матчей и улучшив свое настроение в преддверии следующего поединка — против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



"Манчестер Юнайтед" — "Рединг" — 4:0 (2:0)



Голы: Руни 7, Мартиаль 15, Рэшфорд 75, 79.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Смоллинг, Рохо (Джонс 19), Блинд, Кэррик (Фосу-Менса 78), Феллайни, Мата (Швайнштайгер 78), Руни, Мартиаль, Рэшфорд.



"Рединг": Аль-Хабси, Гантер, Ван Ден Берг, Эванс (Свифт 57), Беренс, Макклири, Мур, Керморгант (Самуэль 77), Уильямс, Блэкетт (Обита 45), Келли.



Предупреждение: Янг.