"Арсенал" продлит контракты с Касорлой и Мертезакером

Санти Касорла и Пер Мертезакер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что его клуб продлит контракты с защитником Пером Мертезакером и полузащитником Санти Касорлой.

32-летний Касорла, находящийся в данный момент в лазарете "канониров", стал предметом интереса сразу нескольких клубов Ла Лиги. Серьезные виды на Мертезакера в свою очередь имеют "Ганновер" и "Вердер".

Однако Арсенал не собирается избавлять от ветеранов, чьи контракты с клубом истекают уже по окончании нынешнего сезона. "Канониры" воспользуются пунктом об автоматическом продлении сделки еще на один год.

"Продление контрактов с Касорлой и Мертезакером не зависит от их физической формы. У нас прописана соответствующая опция, и, думаю, мы ее активируем".

"Мы хотим сохранить их: во-первых, они обладают большим мастерством; во-вторых, они очень важны для команды с точки зрения лидерских качеств. Они идеально поддерживают баланс между опытом и молодостью", - сообщил Венгер Goal.



Метки Арсенал, Касорла, контракты, Мертезакер

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2017 17:00

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  1. dragonishka 07.01.2017 17:25 # dragonishka
    Это как с Санчесом и Озилом, только с Касорлой и Мертезакером.

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  2. aliluya-nn 07.01.2017 17:25 # aliluya-nn
    Касорла ещё пригодится ..а Мертезакера оставить можно только ради того, чтобы советы молодежи давал и на КЛ

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  3. gav8704 07.01.2017 17:06 # gav8704
    Я первый!!!УРААА!!!

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