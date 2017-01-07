"Арсенал" продлит контракты с Касорлой и Мертезакером

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что его клуб продлит контракты с защитником Пером Мертезакером и полузащитником Санти Касорлой.

32-летний Касорла, находящийся в данный момент в лазарете "канониров", стал предметом интереса сразу нескольких клубов Ла Лиги. Серьезные виды на Мертезакера в свою очередь имеют "Ганновер" и "Вердер".



Однако Арсенал не собирается избавлять от ветеранов, чьи контракты с клубом истекают уже по окончании нынешнего сезона. "Канониры" воспользуются пунктом об автоматическом продлении сделки еще на один год.



"Продление контрактов с Касорлой и Мертезакером не зависит от их физической формы. У нас прописана соответствующая опция, и, думаю, мы ее активируем".



"Мы хотим сохранить их: во-первых, они обладают большим мастерством; во-вторых, они очень важны для команды с точки зрения лидерских качеств. Они идеально поддерживают баланс между опытом и молодостью", - сообщил Венгер Goal.