"Челси" надеется, что "Тоттенхэм" вовремя освободит "Уэмбли"

"Челси" напрямую заинтересован в том, чтобы новый стадион "Тоттенхэма" был достроен вовремя, потому что "синие" надеются взять во временное пользование "Уэмбли" сразу после "шпор".

Ожидается, что уже в следующую среду совет округа Хаммерсмит и Фулхэм выдаст "синим" разрешение на реконструкцию "Стэмфорд Бридж" стоимостью 500 миллионов фунтов. "Челси" планирует снести свою арену и построить на ее месте новую на 61 тысячу мест.



Как сообщает The Sun, "Челси" надеется приступить к работам летом следующего года и завершить их к сезону 2021/22. Но пока идет строительство, "синим" потребуется временное пристанище, в качестве которого они хотят видеть "Уэмбли".



Однако переезд "Челси" на главный английский стадион в 2018 году во многом зависит от "Тоттенхэма", который в этом сезоне проводит на "Уэмбли" свои еврокубковые матчи, а в следующем будет играть здесь вообще все домашние поединки.



"Шпоры" по-прежнему надеются, что их собственная новая арена будет готова к сезону 2018/19, но любая задержка в строительстве может привести к тому, что "Тоттенхэму" придется подольше остаться на "Уэмбли".



В случае непредвиденных обстоятельств "Челси", возможно, придется совмещать арену с "Тоттенхэмом", но и с этим могут возникнуть проблемы, ведь "Уэмбли" ежегодно принимает не менее 37 различных мероприятий, помимо футбольных матчей.



Таким образом, "синие" вынуждены надеяться, что "шпоры" достроят свой новый стадион в соответствии с планом и вовремя освободят "Уэмбли".