Гвардиола отрицает договоренность об аренде Бадштубера

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что открыт к приглашению в свою команду еще одного центрального защитника, но опроверг слухи о договоренности с "Баварией" относительно аренды Хольгера Бадштуберу.

В пятницу немецкое издание Kicker сообщило, что Бадштубер, который из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции практически не играет за "Баварию" в этом сезоне, находится в шаге от перехода в "Сити" в аренду на шесть месяцев.



После победы 0:5 над "Вест Хэмом" в Кубке Англии Гвардиола опроверг информацию о близости сделки, но пообещал обсудить с руководством клуба возможное усиление для линии обороны.



"Что касается этой истории, то нет, это неправда. Мы должны обсудить с клубом, какова наша ситуация, потому что мы надеемся на помощь Венсана (Компани), но вы сами знаете, что с ним происходит два последних года".



"У нас есть Нико (Отаменди), Джон (Стоунс) и Коларов. Хотя, конечно, Кола является крайним защитником. Также у нас есть Тосин (Адарабиойо), но Тосин еще очень молод. Впереди у нас матчи в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов, и если случатся какие-нибудь травмы, имеющихся игроков может оказаться недостаточно".



"Мы должны проанализировать, есть ли возможность пригласить того, о ком вы говорите. Я знаю Хольгера, он великолепный игрок, великолепный парень, но он игрок "Баварии", и в первую очередь нам необходимо поговорить с его клубом и с ним самим".



"Пока что у нас нет конкретных вариантов, потому что мы играли много матчей. Но впереди у нас 10 дней отдыха, 10 дней до "Эвертона", поэтому у нас есть время обсудить с Чики (Бегиристайном, спортивным директором) и клубом, как будет лучше всего для оставшейся части сезона", — цитирует Гвардиолу ESPN.