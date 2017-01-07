Почеттино станцует с Леви, если "Тоттенхэм" выиграет Премьер-Лигу
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообещал станцевать на поле "Уайт Харт Лэйн", если "шпоры" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Убедительной победой над "Челси" в минувшую среду (2:0) подопечные Почеттино вернули интригу в борьбе за чемпионский титул. Отставание "шпор" от лидеров Премьер-Лиги, например, сократилось с 10 до 7 очков.
На фоне пятиматчевой победной серии и последнего успеха Почеттино приходится отвечать на вопросы о чемпионских амбициях "Тоттенхэма". Маурисио заверил, что такие есть и даже пообещал станцевать, если "шпоры" станут первыми.
"Да, мы можем устроить такое с (председателем клуба) Даниэлем Леви прямо в середине поля. Почему нет? Если мы выиграем Премьер-Лигу, я вообще сделаю все что угодно. Мы занимаем хорошие позиции – третье место после 20-ти туров".
"Настраивать команду на большие матчи очень легко, но нужно всегда оставаться конкурентоспособными. Возможно, это то, чего нам не хватило в прошлом сезоне. Надеюсь, игра с "Челси" позволила сделать серьезный шаг вперед и стала громким заявлением о намерениях", - цитирует Почеттино Daily Mirror.
07.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
зачем им чемпионат? чтоб на след год опять опозорить АПЛ в лЧ? да ну в зад. Лучше чтоб петухи в ЛЧ не попали
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в прошлом сезоне могли вальс сбацать реально,а сейчас только в теории.ибо вместо Лестера у шпор настоящие соперники сейчас,даже на 6 месте тоже
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Если бы куры реально могли выиграть лигу,то хер бы сказал такое.
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Если мы выиграем Премьер-Лигу, я вообще сделаю все что угодно.
Мдаа...А если бы ЛЧ выйграли?)
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Хава нагила
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Не получится показать свои стрип-гейские таланты Маурисио
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Танцуй пока молодой.
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