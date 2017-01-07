Почеттино станцует с Леви, если "Тоттенхэм" выиграет Премьер-Лигу

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообещал станцевать на поле "Уайт Харт Лэйн", если "шпоры" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Убедительной победой над "Челси" в минувшую среду (2:0) подопечные Почеттино вернули интригу в борьбе за чемпионский титул. Отставание "шпор" от лидеров Премьер-Лиги, например, сократилось с 10 до 7 очков.



На фоне пятиматчевой победной серии и последнего успеха Почеттино приходится отвечать на вопросы о чемпионских амбициях "Тоттенхэма". Маурисио заверил, что такие есть и даже пообещал станцевать, если "шпоры" станут первыми.



"Да, мы можем устроить такое с (председателем клуба) Даниэлем Леви прямо в середине поля. Почему нет? Если мы выиграем Премьер-Лигу, я вообще сделаю все что угодно. Мы занимаем хорошие позиции – третье место после 20-ти туров".



"Настраивать команду на большие матчи очень легко, но нужно всегда оставаться конкурентоспособными. Возможно, это то, чего нам не хватило в прошлом сезоне. Надеюсь, игра с "Челси" позволила сделать серьезный шаг вперед и стала громким заявлением о намерениях", - цитирует Почеттино Daily Mirror.