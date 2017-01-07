Почеттино станцует с Леви, если "Тоттенхэм" выиграет Премьер-Лигу

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообещал станцевать на поле "Уайт Харт Лэйн", если "шпоры" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Убедительной победой над "Челси" в минувшую среду (2:0) подопечные Почеттино вернули интригу в борьбе за чемпионский титул. Отставание "шпор" от лидеров Премьер-Лиги, например, сократилось с 10 до 7 очков.

На фоне пятиматчевой победной серии и последнего успеха Почеттино приходится отвечать на вопросы о чемпионских амбициях "Тоттенхэма". Маурисио заверил, что такие есть и даже пообещал станцевать, если "шпоры" станут первыми.

"Да, мы можем устроить такое с (председателем клуба) Даниэлем Леви прямо в середине поля. Почему нет? Если мы выиграем Премьер-Лигу, я вообще сделаю все что угодно. Мы занимаем хорошие позиции – третье место после 20-ти туров".

"Настраивать команду на большие матчи очень легко, но нужно всегда оставаться конкурентоспособными. Возможно, это то, чего нам не хватило в прошлом сезоне. Надеюсь, игра с "Челси" позволила сделать серьезный шаг вперед и стала громким заявлением о намерениях", - цитирует Почеттино Daily Mirror.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2017 14:00

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  1. gio 07.01.2017 14:29 # gio
    зачем им чемпионат? чтоб на след год опять опозорить АПЛ в лЧ? да ну в зад. Лучше чтоб петухи в ЛЧ не попали

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  2. dimon70 07.01.2017 14:27 # dimon70
    в прошлом сезоне могли вальс сбацать реально,а сейчас только в теории.ибо вместо Лестера у шпор настоящие соперники сейчас,даже на 6 месте тоже

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  3. ccchelsea 07.01.2017 14:21 # ccchelsea
    Если бы куры реально могли выиграть лигу,то хер бы сказал такое.

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  4. f345 07.01.2017 14:07 # f345
    Если мы выиграем Премьер-Лигу, я вообще сделаю все что угодно.
    Мдаа...А если бы ЛЧ выйграли?)

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  5. mrsimph 07.01.2017 14:03 # mrsimph
    Хава нагила

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  6. sancho232 07.01.2017 14:02 # sancho232
    Не получится показать свои стрип-гейские таланты Маурисио

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  7. bannagodblea 07.01.2017 14:00 # bannagodblea
    Танцуй пока молодой.

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