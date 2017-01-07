Мартин Киоун предсказывает уход Озила и Санчеса из "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун не ожидает, что Месут Озил и Алексис Санчес подпишут новые контракты, и вопрос лишь в том, продадут ли "канониры" своих звезд или попрощаются с ними в конце следующего сезона, понеся существенные финансовые убытки.

У двух самых дорогостоящих приобретений в истории клуба с "Эмирейтс" остается лишь по 18 месяцев от действующих контрактов. Все попытки "Арсенала" продлить сотрудничество с Месутом и Алексисом пока ничем не увенчались — у сторон остаются существенные разногласия.



Киоун считает, что большое влияние на эту ситуацию оказывает неопределенность с будущим главного тренера Арсена Венгера, чей собственный контракт и вовсе истекает в конце этого сезона. Но в любом случае Мартин не ожидает, что Озил и Алексис задержатся в "Арсенале" надолго.



"Именно Венгер купил их обоих в клуб, поэтому он оказал большое влияние на их решение перейти сюда. Венгер обладает привлекательностью глобального масштаба, и это нельзя недооценивать. Если он решит уйти в конце сезона, то убедить Санчеса и Озила заключить новые контракты при новом тренере "Арсеналу" будет проблематично".



"Венгер говорил, что он предпочтет потерять их безо всякой компенсации по истечении их контрактов, нежели продаст их сейчас, но это очень сомнительно, если учесть, что их суммарная стоимость превышает 80 миллионов фунтов. В ближайшие пару лет клубу предстоит принять ряд больших решений, но мне все равно кажется, что эти двое не свяжут свое будущее с клубом", — пишет Киоун в своей колонке в Daily Mail.