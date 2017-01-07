Конте готов остаться в "Челси" "надолго"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на комментарии технического директора клуба Майкла Эменало, признав, что готов остаться на "Стэмфорд Бридж" на долгие годы.

Впечатляющая серия из 13 побед подряд в рамках Премьер-Лиги и превосходная работа Конте на тренерском мостике убедила Эменало, что итальянец может остаться в клубе чуть ли не навсегда.

Отвечая на столь смелое заявление коллеги, Антонио признал, что готов провести значительную часть своей карьеры в Лондоне и построить целую династию на "Стэмфорд Бридж".

"Я работаю в великом клубе и хочу остаться здесь на долгий срок. Я накопил большой опыт работы тренером и не понаслышке знаю, какие трудности она под собой подразумевает. Но я хочу сказать спасибо Майклу за эти слова".

"Я помню, что три месяца назад вы обсуждали мой возможный уход из клуба. Это говорит лишь о том, что в футболе все быстро меняются и люди тоже могут быстро поменять свое мнение. Я лишь надеюсь, что продолжу свою работу, буду совершенствовать игроков и выигрывать трофеи", - цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2017 12:00

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  1. cruise877 07.01.2017 12:44 # cruise877
    Надеюсь его противной морды я скоро не буду видеть в АПЛ.

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  2. mata-hazard 07.01.2017 12:37 # mata-hazard
    Милости просим. Видно, что тренер работает для наград, а не просто боссам клуба зарабатывает деньги и пофиг на трофеи, и болельщиков. Плюс не ноет.

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  3. staryi-eblan 07.01.2017 12:06 # staryi-eblan
    Челси не великий клуб. Топ, но не гранд. Если проработает больше 5 лет (с учетом взятия трофеев), то уже считай отлично будет и повезет Конте. А 10 и более лет и создать "династию" игроков - в современном футболе это практически невозможно

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  4. asnural 07.01.2017 12:05 # asnural
    'Ливерная колбасня в анонирах' - новый кулинарный шедевр в списке блюдей АПЛ

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  5. second005 07.01.2017 12:01 # second005
    Ждём коменты колбасы и ананиров, что он здесь ненадолго

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