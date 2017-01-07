Конте готов остаться в "Челси" "надолго"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на комментарии технического директора клуба Майкла Эменало, признав, что готов остаться на "Стэмфорд Бридж" на долгие годы.

Впечатляющая серия из 13 побед подряд в рамках Премьер-Лиги и превосходная работа Конте на тренерском мостике убедила Эменало, что итальянец может остаться в клубе чуть ли не навсегда.



Отвечая на столь смелое заявление коллеги, Антонио признал, что готов провести значительную часть своей карьеры в Лондоне и построить целую династию на "Стэмфорд Бридж".



"Я работаю в великом клубе и хочу остаться здесь на долгий срок. Я накопил большой опыт работы тренером и не понаслышке знаю, какие трудности она под собой подразумевает. Но я хочу сказать спасибо Майклу за эти слова".



"Я помню, что три месяца назад вы обсуждали мой возможный уход из клуба. Это говорит лишь о том, что в футболе все быстро меняются и люди тоже могут быстро поменять свое мнение. Я лишь надеюсь, что продолжу свою работу, буду совершенствовать игроков и выигрывать трофеи", - цитирует Конте Evening Standard.