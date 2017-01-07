Конте готов остаться в "Челси" "надолго"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на комментарии технического директора клуба Майкла Эменало, признав, что готов остаться на "Стэмфорд Бридж" на долгие годы.
Впечатляющая серия из 13 побед подряд в рамках Премьер-Лиги и превосходная работа Конте на тренерском мостике убедила Эменало, что итальянец может остаться в клубе чуть ли не навсегда.
Отвечая на столь смелое заявление коллеги, Антонио признал, что готов провести значительную часть своей карьеры в Лондоне и построить целую династию на "Стэмфорд Бридж".
"Я работаю в великом клубе и хочу остаться здесь на долгий срок. Я накопил большой опыт работы тренером и не понаслышке знаю, какие трудности она под собой подразумевает. Но я хочу сказать спасибо Майклу за эти слова".
"Я помню, что три месяца назад вы обсуждали мой возможный уход из клуба. Это говорит лишь о том, что в футболе все быстро меняются и люди тоже могут быстро поменять свое мнение. Я лишь надеюсь, что продолжу свою работу, буду совершенствовать игроков и выигрывать трофеи", - цитирует Конте Evening Standard.
07.01.2017 12:00
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Последние комментарии:
Надеюсь его противной морды я скоро не буду видеть в АПЛ.
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Милости просим. Видно, что тренер работает для наград, а не просто боссам клуба зарабатывает деньги и пофиг на трофеи, и болельщиков. Плюс не ноет.
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Челси не великий клуб. Топ, но не гранд. Если проработает больше 5 лет (с учетом взятия трофеев), то уже считай отлично будет и повезет Конте. А 10 и более лет и создать "династию" игроков - в современном футболе это практически невозможно
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