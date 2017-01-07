Стам предвкушает матч против "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам, ныне возглавляющий "Рединг", заявил, что предвкушает свое возвращение на "Олд Траффорд" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

В преддверии субботнего матча на отлично знакомой арене Стам вспомнил о своем уходе из "Юнайтед" в 2001 году. Несмотря на свою ссору с сэром Алексом Фергюсоном, повлекшую их расставание, Яп рад вернуться в Манчестер, где в сезоне 1998/99 он сделал требл вместе с "красными дьяволами".



"Мы с Ферги устали друг от друга. Возможно, иногда ты можешь надоесть "Юнайтед". Я общаюсь с прессой и иногда меня в очередной раз спрашивают, что произошло. Ты пытаешься найти подходящий ответ, но они всегда находят способ выставить твои слова в интересном свете. Я не думаю о том, что произошло, когда я был игроком, или о том, что пишут газеты".



"Это будет не настолько эмоциональное возвращение, чтобы я заплакал. Но вернуться приятно. Я люблю клуб, люблю его фанатов, и я отлично провел здесь время. Но это не мой матч, это матч "Рединга" против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".



"Людям не нужно писать о мне, они должны писать о команде и о том, что на что она способна против такого большого соперника", — цитирует Стама BBC.