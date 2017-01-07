"Лейпциг" не продаст Форсберга в "Ливерпуль"

Спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник исключил продажу вингера Эмиля Форсберга, виды на которого имел "Ливерпуль".

Новички Бундеслиги добились выдающихся результатов в первой половине сезона, а 25-летний Форсберг принял в этом самое непосредственное участие, оформив 5 голов и 9 результативных передач.



По слухам, такой вдохновенной игрой швед привлек внимание "Ливерпуля", для которого приоритетной задачей на зимнее трансферное окно остается покупка именно вингера.



Масла в огонь добавил агент Эмиля, не сумевший гарантировать, что его клиент обязательно останется в "Лейпциге" в конце января. Однако у лидеров Бундеслиги нет никакого желания расставаться с Форсбергом зимой.



"Я могу обещать вам, что Эмиль останется в "Лейпциге" до конца сезона. И, надеюсь, на длительный срок после его завершения тоже", - приводит слова Рангника Goal.