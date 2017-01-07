Венгер жалеет, что отпустил Уилшира

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что жалеет о своем решении отпустить полузащитника Джека Уилшира в аренду в "Борнмут".

Прошлым летом конкуренция в центре поля у "канониров" возросла до предела, ведь Уилшир, наконец, решил свои проблемы со здоровьем, а вдобавок в команде появился новичок Гранит Джака.



Отсутствие регулярной игровой практики на старте сезона заставило Джека отправиться в аренду в "Борнмут", где он пока выглядит блестяще и делает все возможное, чтобы заслужить новый контракт с "Арсеналом".



Венгер по-прежнему считает свое решение отпустить Уилшира правильным, но травмы Франсиса Кокелена с Санти Касорлой и отъезд на Кубок Африки Мохамеда Эльнени заставляют Арсена пожалеть, что в данный момент он не может использовать Джека.



"Жалею ли я, что отпустил его? Да, Уилшир мог бы пригодиться мне сейчас. Но если бы он не играл до сих пор, то, возможно, не был бы готов играть сейчас. Ты заранее знаешь, что на определенном этапе игрок может тебе потребоваться, и иногда это выглядит несправедливо".



"Однако тебе с самого начала нужен правильный баланс в плане конкуренции, количества игроков и их шансов играть. Поэтому сегодня я по-прежнему считаю, что решение отпустить его было правильным", — цитирует Венгера Sky Sports.