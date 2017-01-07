Моуриньо подтвердил, что "Юнайтед" не купит защитника в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что его клуб не будет покупать центрального защитника в это трансферное окно.

На протяжении нескольких последних недель "красных дьяволов" связывали с возможным приобретением Виктора Линделефа из "Бенфики". Также ходили слухи, что "Юнайтед" может возобновить интерес к капитану "Саутгемптона" Жозе Фонте, который на этой неделе подал прошение о трансфере.



Однако Моуриньо полностью доверяет Филу Джонсу, Маркосу Рохо и Крису Смоллингу, а единственное усиление, на которое он рассчитывает — это возвращение ивуарийца Эрика Байи с Кубка Африки.



"Нет, мы не будем покупать защитника. Я дождусь Байи. Надеюсь, наша троица сможет сохранить контроль над ситуацией в ближайших восьми матчах".



"Я буду стараться давать отдых одному из них в каждом матче. В субботу я дам отдохнуть одному, против "Халла" — другому. Мы будем использовать ротацию между ними тремя".



"Если потребуется, у нас по-прежнему есть Дейли Блинд как четвертый центральный защитник, а также Майкл Кэррик, поэтому постараемся справиться своими силами", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.