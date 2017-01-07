Конте: "Челси" не стал ближе к приобретениям, но больше никого не продаст"

Главный тренер "Челси" Антонио Коне сообщил, что его клуб не стал ближе к приобретениям, но все еще надеется укрепить свой состав в январе.

В этом месяце "синие" понесли уже три потери, выгодно продав Оскара и Джона Оби Микела в Китай, а также отправив Марко Ван Гинкела в аренду в ПСВ. Конте исключает дальнейшие расставания и не скрывает своего желания найти замену ушедшим игрокам, но пока "Челси" не преуспел в этом отношении.



"Надеюсь, на Микеле и Оскаре предложения из Китая иссякнут. Думаю, нам важно сохранить оставшихся игроков".



"В январе всегда сложно покупать отличных игроков, потому что другие команды не хотят их продавать. Мне не нравится покупать просто ради покупки. Мы не стали ближе к приобретениям, но у нас есть некоторые идеи насчет этого. Мы работаем над этими идеями", — цитирует Конте Sky Sports.



Как и прежде, итальянский тренер не стал уточнять ни имен, ни позиций игроков, которыми он интересуется. Антонио лишь дал понять, что не заинтересован в приглашении еще одного центрального защитника.



"Я не думаю, что нам нужен еще один центральный защитник, нет", — пояснил Конте.